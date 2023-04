Dobrev Klára: Az orbáni infláció miatt ég a ház

Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök nyitóbeszédet mondott az Új Köztársaságért Alapítvány "Az euró jelene Európában, az euró jövője Magyarországon" címmel meghirdetett gazdasági konferenciáján.



Fotó: Facebook / Dobrev Klára

A konferencián többek között szó esett az euró árfolyamról, az árfolyam-ingadozás hatására tomboló orbáni inflációról, élelmiszerár-növekedésről, és az euró-bevezetés elmulasztásának magyar gazdasági helyzetre gyakorolt hatásairól és következményeiről – olvasható az MTI-hez beküldött közleményben.

Dobrev Klára a rendezvényen elmondta: a magyarországi infláció sokszorosa az EU-s országokénak. Beszédében azt is kiemelte, ami ma Magyarországon van, azt úgy hívják, hogy "orbáni infláció és emiatt ég a ház". Dobrev Klára szerint épp ezért olyan dolgokról kell beszélni, "ami azonnal csökkenti ezt a brutális áremelkedést".

Az elmúlt 12-13 évben kiszámítható, normális gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés nélkül folyt a kormányzás. Több, mint egy évtizeden keresztül nem volt olyan politikus a kormányban, aki hajlandó lett volna hosszútávon gondolkodni. A Fidesz három közmegegyezést is felrúgott, ebből a legfontosabb az volt, hogy Európához akarunk tartozni, a magyarok hatalmas nagy többséggel szavazták meg az uniós- és a NATO-csatlakozást, ami egyben az euró bevezetését is jelenti, de a Fidesz ezt is felrúgta