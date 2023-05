Így reagált Orbán Viktor sajtófőnöke a megvágott interjú hírére

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke gyorsan reagált a hírekre.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2023. március 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a miniszterelnök a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy Ukrajna egy része "ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik". Mint írtuk, Benyó Rita újságíró arra hívta fel a figyelmet, hogy az említett részt kivágták a miniszterelnök hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videóból. A videó a korábbi cikkünk megírásakor már nem volt elérhető.

Benyó Rita most közösségi oldalán arról számolt be, hogy bár nagyon régóta nem kapott választ hivatalos megkeresésekre, most azonban Havasi Bertalan reagált arra a kérdésére, hogy miért tűnt el a miniszterelnöki rádióinterjúból 2 perc.

Párhuzamosan streamelünk YouTube-on és Facebookon. A jel a Youtube-on pár pillanatra megszakadt, majd magától folytatódott. Ezt mi nem érzékeltük. Így lett egy "ugrás" a YouTube-élőben. (A Facebookon nem.) A felvételt azóta cseréltük és már fent is van a hiányolt rész, újra elérhető

- fogalmazott válaszlevelében Havasi Bertalan.