Kivágtak egy részt Orbán Viktor pénteki interjújából – kitalálja, melyiket?

A miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2023. március 10-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor többek között arról is beszélt, hogy Ukrajna egy része "ősi magyar föld, ami most Ukrajnához tartozik".

Benyó Rita újságíró szúrta ki, hogy a fenti mondatot a miniszterelnök hivatalos YouTube-csatornájára feltöltött videóból kivágták.

A videó azóta már nem elérhető YouTube-on.