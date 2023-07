Nem vette komolyan a rendőség a meggyilkolt aszódi gyerekek édesanyjának segélykiáltását

Az aszódi kettős gyerekgyilkosság áldozatainak édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, de nem vették komolyan. Ugyan kimentek a lakáshoz, de csak kopogtak az ajtón. A gyerekek azonban már napok óta nem éltek.

Egy 46 éves férfi egy évvel ezelőtt gyilkolta meg 14 és 16 éves lányát Aszódon. A meggyilkolt lányok édesanyja, Lipták Zsuzsanna az RTL Klubnak részletezte, miként hogyan hagyta cserben a rendszer.

A volt férje egy vasárnap délután nem vitte vissza a megbeszélt időre a lányokat, a nő még aznap este felhívta a gyöngyösi rendőrkapitányságot és elmondta, hogy az ideiglenes bírósági döntés értelmében az apának 17 órára haza kellett volna hoznia a lányokat – írja a 444.hu.

„Az ügyintéző vitatkozott velem, nem vett komolyan, és azt kérdezte, hogy vajon mit gondolok, mi a rendőrség feladata” – emlékezett vissza a nő.

Hétfőn az aszódi rendőrkapitányságon tett bejelentést, hogy a gyerekek sem haza nem értek, sem az iskolába nem mentek. A rendőrök megígérték, hogy kimennek az aszódi házhoz, később telefonon értesítették az édesanyát, hogy a ház előtt nem láttak autót, és a gyerekek valószínűleg nincsenek ott.

„Azt, hogy nem mentek be csak kopogtak, nem ellenőrizték le, hogy tényleg mi van odabent, azt én nem tudtam” – jelentette ki Lipták Zsuzsanna. A nő még hétfőn részletes bejelentést tett a hevesi rendőrkapitányságon is, ami alapján feltételezte, hogy elkezdik keresni a gyerekeket, ám ez nem történt meg. Kedden a gyöngyösi rendőrkapitányságról hívták, neki pedig újra el kellett mondania a történteket. Ekkor jelezte, hogy a gyerekei veszélyben lehetnek, ezért szeretne bejelentést tenni. Állítása szerint azonban az ügyintéző erre mindössze annyit mondott:„nincsenek veszélyben, mert az apjukkal vannak”. Szerdán Zsuzsanna a gyöngyösi rendőrségre ment, ahol állítása szerint az egyik ügyintéző vitatkozni kezdett vele. Ekkor segítséget kért egy rendőrtől, akivel már korábban is beszélt, kérte, hogy kezdjék el keresni a gyerekeit, mert addigra már három napja nem jártak iskolába, és négy napja nem tudott róluk semmit. Ekkor végre felvették az adatokat, ám a nő emlékei szerint lekezelően bántak vele a procedúra alatt.

A gyerekek holttestét végül csütörtökön találták meg, állampolgári bejelentésre érkezett ki a katasztrófavédelem, miután egy ott lakó szerint "furcsa szag" kezdett kiáramlani a házból.„Ott volt meghalva a két gyermekem péntektől kezdve. Vasárnaptól kerestettem és felhívtam a rendőrkapitányságot. Csütörtökön a katasztrófavédelem tört rá a gyerekeimre, nem a rendőrség. Ezt onnan tudom, hogy elmentem, és megkérdeztem. Az ott lakók mondták, hogy a bűz miatt kihívták a katasztrófavédelmet, és onnan tudták meg, hogy ott van a két gyermekem” – mesélte Lipták Zsuzsanna. Az édesanya még azelőtt panaszt tett a Gyöngyösi Járási Hivatalban, hogy megtudta volna, gyerekei meghaltak, és jegyzőkönyvbe mondta, hogy sérelmezi a rendőrség hozzáállását, mivel úgy érzi, hogy nem keresik a lányait.

A rendőrség kivizsgálta az ügyet, és azt válaszolta, hogy megszüntették az eljárást, mert nem merült fel kiskorú veszélyeztetésének megalapozott gyanúja.

Az RTL Klub kérdésére Gulyás Gergely miniszter közölte: vizsgálatnak kell kiderítenie, hogy ebben az esetben mulasztás történt vagy rossz gyakorlatról van szó.„Ha mindenki csak azt teszi meg, amit a lelkiismerete megkíván, nem itt tartanánk” – jelentette ki a meggyilkolt gyerekek édesanyja.Amennyiben Ön vagy gyermekei erőszak áldozataivá váltak, a NANE Segélyvonal ingyenesen és anonim módon hívható a 06 80 505 101 telefonszámon.