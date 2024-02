Traktorkonvoj érkezett a héten Brüsszelbe az EU-s intézményeknek otthont adó negyedhez, a gazdák dudálással és petárdákkal is próbálták felhívni magukra a figyelmet. Csütörtökön kezdődött az uniós csúcs, Orbán Viktor pedig azt nyilatkozta péntek reggel a Kossuth Rádiónak, hogy a tárgyalásoknál is nehezebb volt az éjszakája Brüsszelben, mert 10 percenként marhabőgést kellett hallgatnia. Orbán Viktor a gazdákkal való találkozójáról azt mondta, hogy minden teret elfoglaltak a demonstrálók. Érdekes beszélgetés volt, mert nekik is ugyanazok a problémáik, mint a magyar gazdáknak. Orbán elmondta, hogy a tüntető gazdák azt kérték, hogy a lengyelek, a szlovákok és a magyarok blokkoljanak, vagyis állítsák meg az ukrán szállítmányokat Európa határánál.

Dühös gazdák százai vonultak fel traktorral a belga fővárosban, ahol csütörtökön az európai uniós tagállamok vezetői rendkívüli csúcstalálkozót tartottak. A tiltakozók azt szeretnék elérni, hogy a döntéshozók meghallják a panaszaikat a növekvő költségeikkel, a szerintük hibás szabályozással és a bonyolult bürokráciával kapcsolatban.

A gazdák tojásokkal dobálták meg a Brüsszel–Luxemburg vasútállomást, míg az Európai Parlament előtt trágyát ürítettek az útra.

A tiltakozók a Luxembourg téren eltávolítottak és felgyújtottak egy szobrot is.

Bár a csütörtöki csúcsértekezletet az ukrán pénzügyi csomag jóváhagyása érdekében hívták össze, nagy valószínűséggel végül a gazdatüntetések kérdése is felkerül az informális napirendre.

Orbánnak nehéz éjszakája volt Brüsszelben

Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban az után adott nyilatkozatot, hogy Brüsszelben az Európai Tanács rendkívüli ülésén az ő szavazatával együtt megszavazták az EU-s költségvetés felülvizsgálatát,

A legnehezebb azonban nem a tárgyalás, hanem az éjszakája volt, a gazdatüntetések miatt a szállodája ablaka alatt a gazdák magnóról bejátszottak 10 percenként marhabőgéseket

- mondta a kormányfő a közrádiónak.

Nem volt ellenemre, én falusi gyerek vagyok, értem, hogy a gazdák miről beszélnek, egyáltalán ezt a traktoros világot is sokra tartom és becsülöm

– mondta arról, hogy beszélt a tüntető gazdákkal. Szerinte igazuk van a tüntetőknek, mert nem igazságos, hogy az EU-ban a szabályozások miatt drágábban termelnek, miközben beengedik az ukrán gabonát, amire nem vonatoznak azok szabályok.

Tőlem azt kérték, hogy blokkoljunk, állítsuk meg az ukrán szállítmányukat a határnál

– mondta Orbán.

A termelés költségei egyre drágábbak a brüsszeli előírások miatt, miközben az olcsó importot beengedik.

Meg kell változtatni a szabályokat, így az ukrán termékeket nem szabad beengedni az uniós piacra

- tette hozzá. A gazdák úgy érzik, hogy nem volt más lehetőségük, minthogy az utcára vonuljanak.

Brüsszel gyakran ahelyett, hogy az európai emberek érdekét képviselné, valaki más érdekeit képviseli, pont mint a magyar baloldal, amit külföldről pénzelnek

– mondta Orbán.

Nem fair az európai gazdákkal szemben, hogy miközben Brüsszel a termelést egyre költségesebbé tevő szabályokat hoz, olyan országokból enged Európába mezőgazdasági termékeket, ahol ezek a szabályok nem érvényesek.

Elmondta: