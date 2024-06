Óriási elismerés érte a magyar jogászokat, Ausztria példátlan lépést tett

Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) bírájává választották a magyar Jakab András alkotmányjogászt, a Salzburgi Egyetem professzorát. Jakabot Ausztria delegálta a testületben, mivel az nem feltétel, hogy a jelölő állam állampolgára legyen a delegált.

A jelenlegi osztrák bíró, Gabriele Kucsko-Stadlmayer hivatali ideje október 31-én jár le az EJEB-nél. Mivel a bírák a kilencéves hivatali idejük után nem választhatók újra, ezért Ausztriának új tagot kellett delegálnia. Az EJEB bírái nem az egyes államok képviselői, így fordulhatott elő, hogy Jakabot magyar állampolgárként Ausztria is jelölhette erre a feladatra – írta a Telex.

Az ATV korábban azt írta: EJEB az Európa Tanács keretein belül működik, és feladata az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) végrehajtásának felügyelete. A bíróság székhelye Strasbourgban található, és célja az egyezményben foglalt jogok védelme. Az EJEB-hez magánszemélyek, csoportok és államok fordulhatnak, ha úgy érzik, hogy valamelyik tagállam megsértette az EJEE-ben foglalt jogokat.

A bíróság az alábbi típusú ügyekkel foglalkozik: 1, egyéni kérelmek magánszemélyek esetében, akik úgy vélik, hogy jogsérelmet szenvedtek el az valamely uniós tagállamának részéről. 2,egy állam panaszt nyújthat be egy másik állam ellen az egyezmény vélt vagy valós megsértése miatt. 3, emellett az Európa Tanács miniszteri bizottsága kérheti a bíróságot az egyezmény értelmezésére konkrét ügyek kapcsán.

Jakab András Fotó: Facebook/Jakab András

A bírákat az Európa Tanács parlamenti közgyűlése választja meg. Minden tagállam három jelöltet állít, akik közül a közgyűlés választja ki a bírót kilenc évre. A jelölteknek magas erkölcsi színvonalú személyeknek kell lenniük, akik rendelkeznek a szükséges képesítésekkel és tapasztalattal a bírói feladatok ellátásához. Ausztria három személyt jelöl, akik közöl az egyik Ausztriában is oktató Jakab András professzor. A bírák nem képviselik és nem is képviselhetik saját országukat.

Jakab András jelölése kapcsán érdemes megemlíteni, hogy korábban is voltak magyar származású bírák az EJEB-en. Igaz, őket Magyarország jelölte. Baka András, aki 1991 és 2008 között töltötte be ezt a pozíciót, jelentős mértékben hozzájárult az EJEE alapelveinek alkalmazásához és fejlesztéséhez. Emellett Sajó András is kiemelkedő szerepet játszott a bíróság munkájában 2008 és 2017 között, helyét Paczolay Péter vette át.