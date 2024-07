Megszólalt a kormány – Ezért nem emelik a családi pótlékot

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) szerint a GYES és GYED melletti munkavállalás növekedése nem a támogatások elégtelenségét, hanem a munka és családi élet egyensúlyának elősegítését tükrözi.

Fotó: 123rf.com

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) reagált a közelmúltban megjelent statisztikákra, amelyek szerint egyre többen vállalnak munkát a GYES és GYED mellett. A minisztérium szerint ez a trend nem a támogatások alacsony összegére utal, hanem arra, hogy a támogatások célja a munka és a családi élet közötti egyensúly megteremtésének elősegítése, valamint a kisgyermekes szülők mihamarabbi munkaerőpiacra való visszatérésének támogatása.

A KSH adatai szerint 2023-ban körülbelül 28 700 szülő részesült GYES-ben és munkabérben is, ami jelentős növekedést mutat a korábbi évek 24-26 ezer fős adataihoz képest. A GYED-et és munkabért is kapó munkavállalók száma pedig mintegy 41 500 volt, ami 27%-os emelkedést jelent 2018-hoz képest – emlékeztet a Pénzcentrum is.

A KIM a lapnak küldött állásfoglalásában kiemeli, hogy a pénzbeli családtámogatási ellátások, mint az anyasági támogatás, családi pótlék, GYES és GYET, elsősorban a gyermeknevelés költségeihez való állami hozzájárulást jelentenek. Azonban ezek az ellátások nem a gyermeknevelés költségeit hivatottak fedezni, hanem kiegészítő jelleggel segítik a szülőket abban, hogy a munkavállalás és a gyermeknevelés közötti egyensúlyt megteremthessék. A minisztérium szerint a szülők anyagi biztonságát és a gyermeknevelés költségeit hosszú távon a munkajövedelem biztosítja, nem pedig a segély jellegű ellátások.

A kisgyermekes szülők munka világába történő mihamarabbi visszatérése, a munka és a családi élet közötti egyensúly elősegítése érdekében számos intézkedés történt az utóbbi években. A 2014-től bevezetett GYED Extrának köszönhetően a kisgyermekes családok akkor is jól járnak, ha újabb gyermek vállalása mellett döntenek, és akkor is, ha a munkaerőpiacra való visszatérést választják

- fogalmaznak.

A Minisztérium meglátása szerint "ez tehát azt jelenti, hogy az édesanya, vagy az édesapa a csecsemőgondozási díj (CSED) lejártát követően a gyermek kettő, ikergyermekek esetén három éves koráig a GYED folyósítása mellett – amennyiben visszatér a munka világába – fizetésben is részesül, amely anyagi biztonságot jelenthet a gyermeket vállaló családok számára." Hozzáteszik: