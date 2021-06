Vasárnap este megszerezte a megválasztásához szükséges többséget az izraeli parlamentben a jobboldali Naftali Bennett vezette új koalíciós egységkormány, így 12 év után távozik az kormányfői posztról Benjámin Netanjahu.

A koalíciós megállapodás szerint a most beiktatott kormányt ketten is vezetik majd, félidei váltással: Bennettet két év múlva a Jes Atíd pártelnöke, Jair Lapid váltja majd. A vasárnapi parlamenti ülést többször is botrányos bekiabálások, távozások szakították meg.

Forrás: 444.hu