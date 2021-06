Nagy nap ez a mai: először találkozik egymással elnökként Biden és Putyin – Erre lehet számítani tőlük

Nem valószínű, hogy az amerikai és az orosz államfő szívélyes viszonyt fog kialakítani – írja a 444.hu.



Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Oliver Contreras, MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Klimentyev

A 444.hu értesülései szerint szerdán Genfben, egy tóra néző 18. századi villában találkozik először személyesen elnökként Vlagyimir Putyin és Joe Biden. Ennek jelentőségét a csúcstalálkozó bejelentése óta találgatják a világ külpolitikai elemzői. Az viszont már most valószínűsíthető, hogy a találkozó során nem fogják belopni magukat egymás szívébe.

Az önmagában nem meglepő, hogy egy amerikai elnök elnöksége első hónapjaiban találkozzon az orosz államfővel – az ilyen csúcstalálkozók értelme általában a személyes, lehetőleg szívélyes viszony kialakítása. Erre most azonban nem sok esély látszik.

Putyin és Biden egyébként jól ismerik egymást, többször is találkoztak már. Meg is van a véleményük egymásról: Biden már elnökként gyilkosozta le orosz partnerét, akinek szerinte nincs is lelkiismerete. Az orosz-amerikai viszony pedig a hidegháború óta nem volt olyan fagyos, mint mostanában, nem kis részt az oroszok folyamatos visszás akciói miatt.

A két nagyhatalom pedig hét éve már folyamatos kardcsörtetésben – katonai szakszóval pózolásban – van, a NATO az oroszok ukrajnai beavatkozására válaszul folyamatosan hadgyakorlatokkal bizonygatja készültségét a katonai szövetség keleti határán, ahol az egyetlen reális fenyegetést Oroszország jelenti.

Az, hogy miről fog szó esni, egyelőre csak találgatni lehet. De biztosan megvitatják a klímaváltozás és a nukleáris fegyverek kérdését, lehet még szó az emberi jogokról, a kbierbiztonságról, valamint az ukrán és a belarusz helyzetről.

