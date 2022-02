A volt amerikai elnök, Jimmy Carter szerint Putyin az egész világot fenyegeti

A volt amerikai elnök, Jimmy Carter is megszólalt az orosz-ukrán háború kapcsán.

Az egykori elnök is kijelentette, hogy Oroszország támadása nemzetközi jogba ütközik és sérti az ukránok emberi jogait.

Jimmy Carter és felesége 2018 decemberében.

Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A Twitteren közzétett nyilatkozatban Carter kijelenti, hogy

Hozzátette, hogy Amerikának és a szövetségeseinek ki kell állniuk az ukrán emberek békéjéért, védelméért és önrendelkezési jogáért.

Statement from U.S. Former President Jimmy Carter on #Ukraine, condemning "unjust assault." #UkraineRussiaConflict pic.twitter.com/bZvGhSJ1yg