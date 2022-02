Megölték Magomed Tusajevet az ukránok: ő volt a csecsenek legfontosabb hadvezére

Megölték Magomed Tusajevet, a 141. Kadirov-gárda parancsnokát jelentették be az ukrán erők ma este a Twitteren.

Magomed Tusajev volt Ramzan Kadirov egyik legfontosabb hadvezére. Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese szombaton közzétett egy videófelvételt, amin arról beszél:

A videófelvételen elmondta, hogy csapatai eddig egyáltalán nem szenvedtek veszteségeket. Ám legfontosabb hadvezére ma este meghalt Hosztomelben.

Russian general from Chechnya Magomed Tushayev won’t be coming home from #Ukraine.

What have you lost in Ukraine, Magomed, huh? #RussiaGoHome #StopRussia #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/RD7mhPJLBa