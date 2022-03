A We Are the Championst játszotta.

Fotó: CBS News/Facebook

A háború február 24-i kitörése óta egyre többen kényszerülnek elhagyni ukrajnai otthonukat. A menekültek száma mostanra már egymillió fölött jár.

A sajtó igyekszik minél több személyes történetet megosztani ezek közül – ezzel is növelve az ukránok PR-fölényét, illetve a szimpatizánsainak számát. Ezekhez mindenképpen hozzátesz az alábbi videó, amit egy, a háború elől három napig menekülő ukrán nőről készítettek.

A fiatal nőnek végül sikerült eljutnia Lengyelországig, ahol a határon a ToiToi-vécék mellett talált egy zongorát. Itt leült a hangszer mellé, és elkezdte játszani a Queen stadionhimnuszát, a We Are the Championst.

Forrás: hvg.hu

