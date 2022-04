Satuba fogta Putyint a Moszkva elsüllyedése: félezer tengerész és a presztízs is odaveszhetett

Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint lőszerrobbanás történt a fekete-tengeri orosz flotta zászlóshajóján, a Moszkván, amely súlyosan megrongálta, majd elsüllyesztette azt. Az ukránok viszont azt állítják, hogy valójában az ő Neptun-hajóelhárító rakétáik találták el a Moszkvát.



Fotó: VASILIY BATANOV / AFP

Az biztos, hogy csütörtök este az orosz védelmi tárca tájékoztatást adott ki, miszerint a Moszkva egy viharban süllyedt el, amikor egy kikötőbe vontatták javításra. A cirkáló legénységét a Fekete-tengeri Flotta hajói vették fel.

Makszim Marcsenko, az ukrán Odessza megye kormányzója ugyanakkor korábban azt mondta,

hogy a Moszkvát két Neptun típusú, ukrán gyártmányú, hajó elleni cirkálórakéta találta el.

A Szlava-osztályú cirkáló, az orosz haditengerészet fekete-tengeri flottájának zászlóshajója, a Moszkva lényeges ütőerővel rendelkezett. A cirkálót arra tervezték, hogy képes legyen, akár amerikai repülőgép-hordozók megsemmisítésére is. A hajó fő csapásmérő fegyverzete 16 rakétaindító volt, P-1000 Vulkan típusú rakéta számára, ám ennek modernizációja során számottevő légvédelmi képességekkel is felruházták.

A közel 11 500 tonnás Moszkva hatalmas hajónak számított, és csak egy nagyon jól irányzott Neptun hajóelhárító rakétával lehetett megsemmisíteni. Ukrajna pedig most közzétett egy friss nyilatkozatot, melyet a Guardian is szemlézett, s melyben azt állítják, a hadihajó kapitánya is meghalt a hajót ért robbanásban. Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminisztérium tanácsadója a Telegramon tette közzé bejegyzését, melyben közölte:

A kapitány, a Moszkva cirkáló, a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajójának parancsnoka, Anton Kuprin meghalt a robbanás és a fedélzeten keletkezett tűz következtében

A Neptun hajó elleni rakétát a Luch tervezőiroda fejlesztette ki. Az először 2013-ban bejelentett hajóelhárító rakétán három évvel később végezték el első sikeres teszteket, végül pedig az ukrán hadsereg 2019-ben fejezte be a Neptun fejlesztését.

A Moszkva, a Fekete-tengeri Flotta zászlóshajójának elsüllyedése nem csupán jelentős veszteség, hanem a zűrzavaros orosz katonai kampány jelképe is.

- mondta el Michael Kofman, az amerikai kormány által finanszírozott Center for Naval Analyses kutatási programigazgatója és Oroszország-szakértője.