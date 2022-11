Guy Verhoftadt szerint jobb lenne, ha Orbán távozna az EU-ból, és Zelenszkij belépne

A volt belga miniszterelnök, jelenleg EP-képviselő úgy látja, Orbán zsarolásai csak azért működnek, mert eddig hagyták neki.

Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök, jelenleg EP-képviselő a Twitteren írt Orbán Viktorról – írja a 444.

Fotó: Facebook/Guy Verhofstadt

A cikk szerint a belga politikus egy Politico-cikket osztott meg, amelyben arról írnak, hogy Magyarország vétóval fenyegeti az ukránok megsegítésére szánt közös uniós hitelfelvételt, mellyel az unió 18 milliárd euróval támogatná meg az ukránokat, hogy a háború alatt is működőképes legyen az állam.

Blackmail is Orbán’s cynical and reckless game… because we let him get away with it.

Maybe we’re better off with Orbán out of Europe… and Zelensky in !https://t.co/DJGBRLAAZT