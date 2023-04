Sosem látott támadásra készülnek az ukránok – Darabajira zúzhatják Putyin álmát

A múlt hét folyamán jelezte az ukrán vezérkar azt, hogy a „nagyon közeli jövőben” újabb ellentámadást terveznek indítani az ország területén, azt azonban nem részletezték, hogy mely frontszakaszon terveznek támadásba lendülni – számolt be róla a Portfólió.

Az idő előrehaladtával egyre több orosz katonai blogon is megjelentek olyan információk, melyekből az olvasható ki, hogy Moszkva is támadásra számít.

Amikor 2022 nyarának végén Kijev bejelentette azt, hogy mindent elsöprő offenzívára készül Herszon környékén, sokan kételkedtek abban, hogy az ukrán csapatoknak van annyi tartaléka, hogy nagyobb területnyereségekre tehessen szert, a lap szerint a harkivi offenzíva teljesen váratlanul érte az orosz csapatokat:

a védelem összeomlott, a menekülő orosz csapatok csak az Oszkil folyón való átkelés után tudtak érdemi ellenállást felmutatni, és megállítani az ukrán előretörést, addigra azonban Kijev Harkiv megye döntő részét felszabadította, és betört a megszállt Luhanszk megyébe is.

A frontvonalak mostanra megmerevedtek, az orosz csapatok a Donbaszban igyekeznek területeket szerezni, és bár a helyzet kritikus, komoly területszerzésekről pillanatnyilag nem beszélhetünk.

Kijev célja Bahmut már-már fanatikus védelmével éppen az, hogy a közelgő ellentámadás előtt teljesen kimerítsék a Szeverdonyeck és Donyeck között állomásozó orosz védőket, és a rendelkezésre álló információk szerint Moszkva veszteségei valóban brutálisak a környéken.

Ezen a héten már az orosz állami médiával nagyon szoros kapcsolatot ápoló Rybar is úgy nyilatkozott, hogy az ukrán csapatok a Zaporizzsja megye közepén fekvő Orihiv környékén gyülekeznek, mindemellett több forrás is arról számolt be, hogy az elmúlt időszakban az ukrán erők meglehetősen sokat gyakorolták a kétéltű hadműveleteket.

A Portfólió szerint abból, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre gyarkabban emlegeti a Krím-félsziget visszafoglalását arra lehet következtetni, hogy az ukrán hadvezetés ismét egy komplex hadműveletben gondolkodik, melynek célja az

ország déli részének felszabadítása lenne.

Az ukrán erők többször bizonyították azt, hogy mesterei az utánpótlási vonalak támadásának, a Krím-félsziget pedig ebből a szempontból rendkívül sebezhető régió:

Oroszországból csak egy hídon keresztül lehet szárazföldön megközelíteni, Ukrajna felől pedig mindössze két nagyon keskeny földnyelven keresztül.

Valószínű az, hogy az elkövetkező hetekben Kijev támadásra szánja el magát, hiszen a jelenlegi anyagcsata hosszú távon egyáltalán nem kedvez az ostrom alatt álló országnak.

A cikk bővebb részletei, és a pontosabb térképek a Portfólió cikkében olvashatóak és tekinthetőek meg.