Hatalmas ukrán ellentámadás indulhat: átkelt a Dnyeperen és hídfőállást szerzett az ukrán hadsereg

Orosz katonai bloggerek sikeres ukrán partraszállásról tájékoztattak.

A folyó Herszonnál már több kilométer széles. Forrás: Pixabay

Híradások szerint az ukránok az elmúlt napokban megvetették a lábukat a Dnyeper-folyó keleti partján, Herszon megyében – írja a 24.hu. Herszon városának közelében egy sikeres partraszállást követően már több kilométeres partszakaszt tarthat ellenőrzése alatt az ukrán hadsereg, Oleszkij településtől északra. Az Intstitute for the Study of War nevű amerikai kutatóintézet szerint egyelőre nem világos, hogy milyen léptékű hadműveletről van szó.

Russian milbloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east (left) bank #Kherson Oblast as of April 22 though not at what scale or with what intentions.

