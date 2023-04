A Krím fővárosát bombázták – indulhat a régóta jósolt ukrán ellentámadás

A 2014 óta orosz megszállás alatt álló Szevasztopol kikötőjét támadta meg hétfőn hajnalban az ukrán hadsereg.

Drónokkal támadták a Krím fővárosát. Forrás: Twitter

Az ukránok célpontja beszámolók szerint az orosz fekete-tengeri flotta volt, a kikötőben komoly robbanás is történt – írja az ATV.

A megszállók által kinevezett Mihail Razvozajev kormányzó szerint a flotta visszaverte a felszínen támadó drónokat, de a fegyveres erők továbbra is készenlétben vannak.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia's black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the "fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert" – TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy