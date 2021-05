Blikk: egyéves ikergyerekei örökölhetik Fekete Dávid adósságát

A volt megasztáros saját bevallása szerint is százmilliós nagyságrendben tartozik sokfelé, felesége is feljelentette, miután kiderült, hogy a tudta nélkül alapított nevére céget és vett fel hitelt a férfi.

A Blikk cikke szerint a volt megasztáros Fekete Dávid – akit üzletszerűen elkövetett sikkasztás és más bűncselekmények miatt vett őrizetbe a rendőrség, a bíróság pedig múlt csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezte – családja is veszélybe kerülhet a tartozások miatt.

Fotó: YouTube/TV2

A cikk szerint ha a bíróság elítéli a volt énekest és a számillió forintnál is nagyobb összeget megállapítja a károsultaknak, akkor a gyerekei is hatalmas adósságot kaphatnak a nyakukba.

A Blikk megkérdezésére dr. Nagy Péter kárigyényekre specializálódott jogász azt mondta,

ha a károsultak a polgári jogi igényüket a büntetőeljárás során érvényesítik, akkor ilyenkor nincs elévülési idő. A kártérítés összege a kár és annak járulékai, kamatai lehetnek

Fekete korábban édesanyja házát is elkótyavetyélte, és felesége nevére is céget alapított, majd hitelt vett fel – mindezt úgy, hogy erről a nő nem is tudott, fel is jelentette érte a férjét.

Hosszú évek óta benne van ebben az adósságspirálban. Folyamatosan újabb helyekről próbált pénzt szerezni, hogy az előző tartozásait és persze annak kamatait kifizesse. Elkótyavetyélte az anyja házát, azt, ahol ő maga is felnőtt. Hát milyen ember az ilyen? Szegény asszony segíteni akart neki, amire ráment az otthona. Idős fejjel most albérletben kell élnie a takaros ház helyett, amelyért egész életében dolgozott

- mesélte a lapnak egy károsult, az információt a család közeléből megerősítették a Blikknek.

Ha viszont Fekete Dávid nevén nincs semmilyen ingatlan vagy ingóság, akkor az adósságot sem tudja behajtani rajta a hatóság, és ilyen esetben akár a gyerekei is örökelhetik az adósságát.

Ha nem tudja behajtani a hatóság az adósságot, az örökösökre száll, amit csak akkor nem kell kifizetniük, ha visszautasítják az egész örökséget

- tájékoztatta a lapot dr. Nagy Péter jogász. Fekete Dávid fizetéséből egyébként levonhatják a kárértéket, plusz még a gyerektartást is fizetnie kell majd, ám ezek a jogász szerint nem haladhatják meg a munkabér 50 százalékát.

A lapnak megszólalt Varga Jenő nagykanizsai autókereskedő, akit ugyancsak átvert a volt megasztáros.

Tőlem nagy értékű autókat vitt el Dávid, összesen harmincmillió forint értékben, én reménykedem benne, hogy ezeket lefoglalja majd a rendőrség és visszajuttatják hozzám. Persze akkor a gyanútlan vevőknek keletkezik majd sajnos kára.

Egy másik károsult a következőket mondta a Blikknek:

Szeretnénk visszakapni a pénzünket és ezt nem is látom reménytelennek. Ingatlanokat adott el, autóhegyek tűntek el, az nem lehet, hogy mindebből nem maradt semmi. Most előzetes letartóztatásban van, ezalatt sok minden kiderülhet, talán az is, hol van a pénzünk. Egy biztos, a nevén nincs semmi. Figyelem az eseményeket, várom a fejleményeket

Forrás: blikk.hu