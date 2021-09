Olyan fotósorozat – és egy mellékelt rövid szöveg – került elő Vajna Timiről, ami biztosan sokakat meglep majd.

Ha Vajna Tímeáról van szó, legtöbbeknek egy fiatal szépség jut eszébe, aki egykor Damu Roland párja volt, aki bántalmazta őt. De még többeknek jut eszébe az, hogy Timi később, 2013-ban hozzáment az ország egyik leggazdagabb emberéhez, Andy Vajna producer-üzletemberhez. Erre beindult színésznői karrierje is a modellkedés mellett, sőt saját vállalkozásba is fogott. De férje halála óta is több alkalommal került a magazinok hasábjaira az öröksége, illetve új kapcsolatai okán.

Most viszont egy olyan fotósorozatot és a hozzá kapcsolódó szöveget osztott meg, ami egy egészen új oldalról világítja meg őt. Timi a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány-German Shepherd Rescue Foundation egyik posztját osztotta meg, amiben ezt írják:

Drága Timikénk! Ez annyira, de annyira jellemző Rád! Ha újságíróként kereslek, soha nem válaszolsz. De amikor a két öreg kutyánk horror műtétjéhez kértem Tőled segítséget, egyből léptél! Mert ha egy állat bajba jut, Rád számíthat! Ma megérkezett az adományod, köszönjük szépen! Nagy ölelés! Barátnőd: Violetta

