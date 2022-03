Kiderült, miért nem költözött még össze Kulcsár Edina és G.w.M.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti január közepén jelentették be, hogy elválnak útjaik. A hír bár sokakat megdöbbentett, az igazi meglepetés nem sokkal utána érkezett, Edina közölte rátalált a szerelem Varga Márk, G.w.M személyében. Boldogságuk és szerelmük azóta is töretlen, most Edina azt is elárulta miért nem költöztek még össze.



Fotó: RTLKlub

Jött valaki, akinek elmondhatok mindent, és ez nekem újdonság. Hogy nem kell attól félnem, mi lesz velem, ha kiadom magam. Mert minden szavam, gondolatom, érzésem biztonságban van Márknál

- mesélte a Story magazintavaszi különszámának interjújában.

A lapnak elárulta, alapvető náluk, hogy sosem fekszenek le haraggal, addig nem állnak fel az asztaltól, amíg úgy látják, a másikat nyomasztja valami. Hatalmas a harmónia köztük, és bár Csuti már elköltözött a Kulcsár Edinával közös otthonból, az összeköltözéssel még várnak.

Talán fél év elteltével lenne ideális, de nehéz megmondani. A gyerekek miatt még korainak érzem, de ez bármikor változhat, leginkább akkor, ha azt látom, hogy Medi és Nina kezdenek közel kerülni Márkhoz.

Jelenleg a páros a randizós fázisban van, heti egy-két alkalommal tudnak együtt aludni. Igyekeznek minél több időt kettesben tölteni, ám ez nem mindig egyszerű, hiszen mindkettejük napjait a pörgés jellemzi.

Van, amikor elkísérem egy-egy koncertre, hiszen addig is együtt tudunk lenni, de utána fáradtan beesünk az ágyba, és én sokszor reggel rohanok is a gyerekekhez. Szóval nehezített terep a miénk, de ezért is hálásak vagyunk. Mindeközben tervezzük a jövőt, ami egy közös otthon lesz majd.

Forrás: femina.hu

Címlapkép: RTLKlub