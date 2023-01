Zámbó Krisztián szerint Zámbó Jimmy egy ismert színésznővel is viszonyt folytatott

Az énekes fia egy műsorban meg is nevezte azt a színésznőt, aki szerinte egy ideig viszonyt folytatott az apjával.

Lakatos Levente legújabb videójában beszélt arról Zámbó Krisztián (a néhai Zámbó Jimmy énekes fia), hogy apjának egy ismert magyar színésznővel is viszonya volt – olvasható a Bors cikkében.

A lap szerint Jimmy a felesége, Edit asszony mellett több szeretőt is tartott, akiknek a kilétét nem is titkolta. Az egyik szeretője a pletykák szerint Gregor Bernadett volt, ám erről maga Jimmy soha nem nyilatkozott, mint ahogy Gregor Bernadett sem nyilatkozott a téma kapcsán.

Zámbó Krisztián a műsorban a következőket mondta el:

Zámbó Krisztián szerint édesapja nem titkolta el előle barátnői kilétét, még a játszótérre is együtt mentek.

Valami volt apuban, ami az édesanyámat is megfogta. Már bőven 60 fölött van, de soha nem tudta túltenni magát apun. (...) A barátnői közül ismertem Háfra Marit, az ő viszonyuk a 90-es évek elejéig tarthatott. Én voltam is nála, egy nagyon kedves, tündérszép hölgynek tartottam, de apu nem igazán jelent meg mindenhol vele. Lángoló, nagy szerelemnek volt emlegetve, de én nem tudom, mikor volt az. Ha édesapám nagy szerelemben lett volna, akkor együtt lettek volna sokáig. Az Edit volt neki az egyik élete szerelme, ez tény, meg édesanyám. Tőlük is van baba...