Tóth Andi egy olyan ruhadarabot választott egy gálaestre, amelyben domborodó mellei külön szerepet kaptak, és minden fotós az énekesnő villantását igyekezett megörökíteni. Az énekesnő közösségi oldalán posztolta az eseményen készült képeket, amelyektől lázba jöttek a rajongók és dicséretekkel árasztották el a kommentszekciót.

Tóth Andi a GLAMOUR Women of the Year gálára érkezett a kihívó szettben, az eseményen több kategóriában is díjazták a legsikeresebb hölgyeket. Az év énekesnője díjat például Tóth Vera kapta, Az év vállalkozója Ördög Nóra lett a Nekem a Balaton, illetve a Nora Beauty miatt, Az év közösségi média-kategóriában Gelencsér Tímea kapott elismerést, Az év színésznőjének pedig Dobos Evelint választották – számolt be a Promotions.

A GLAMOUR Women of the Year díjátadóján a legnagyobb figyelmet Tóth Andi, domborodó mellei kapták, aki elvonta a fotósok figyelmét. Az énekesnő közösségi oldalán is megmutatta, miben érkezett az eseményre, követői nem győzik dicsérni őt a kommentszekcióban.

Nem kell ide ilyen olyan drága ruha , a szépség belülről jön és ebben a lányban benne van!

- írta ez egyik rajongó. Más valaki azt írta,

Ahh...Andi, nincs nálad szebb és kedvesebb kisugárzású nő az egész magyar celebvilágban.

Persze akadtak olyanok is, akik kritikusan fogadták Tóth Andi merész villantását.

Van, aki azt írta:

Kicsit rosszul viseli azt a ruhát na meg a melltartót is! Istenem, de gàz!