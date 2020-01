Még Ferenc pápát is fel lehet bosszantani – megütött egy nőt

Ferenc pápa kézfejét megragadta és nem engedte el egy nő kedd este Vatikánban, így a láthatóan dühbejövő pápának kellett kirángatnia a kezét a nő szorításából – írja a Reuters.

Az esetről készült videofelvételeken jól látható, hogy a Szent Péter téren átsétáló pápa köszöntötte az óév utolsó estéjén a Vatikánba érkező zarándokokat. Miután átnyúlt a tömeget tőle elválasztó kordonon és megsimogatta néhány gyerek kezét, elfordult a hívektől, hogy folytassa az útját. Ekkor azonban egy a kordon mellett álló nő megragadta a kezét, a pápa pedig miután sikertelenül próbálta kiszabadítani a jobbját, egyszerűen elkezdte csapkodni a nő kezét, amivel foglyul ejtette.

Pope Francis pulled his hand away from a woman in a crowd in St Peter's Square after this awkward altercation.

