Karácsony Gergely kifakadt: "Ideje világossá tenni Orbán Viktornak és kormányának: ennek itt a vége!"

Ahogy arról korábban beszámoltunk Karácsony Gergely bejelentette, hogy megvétózza a 2023-as budapesti atlétikai vébé megrendezését a Fudan-ügy miatt. Most közösségi oldalára írt bejegyzésben számolt be arról, hogy a bejelentése kapcsán elszabadultak a vélemények és az értelmezési kísérletek.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

ha a kormány nem vonja vissza a Fudan-törvényt, akkor nem lesz atlétika vb sem, mert én ragaszkodom a Diákvároshoz, ragaszkodom a megkötött megállapodásokhoz és állom a szavam.

- olvasható bejegyzésében.

Karácsony pontokba szedve azt írja:

Nem teszek mást, csak azt amit ígértem, amiről szóltam előre és ami főpolgármesterként a kötelességem. Állom a szavam és betartom a megállapodásokat. Főpolgármesterként pedig érvényt szerzek a Fővárosi Közgyűlés határozatainak.

Úgy fogalmaz, hogy szerinte az Orbán-kormány az, amelyik megszegi az adott szavát "sunyi módon felrúgja a megkötött megállapodásokat és semmibe veszi a Fővárosi Közgyűlés határozatát és a budapestiek akaratát".

Mert mi is történt pontosan? A Fővárosi Közgyűlés egyhangú szavazással meghozott 1090/2019.(11.27.) számú határozatában feltételek teljesülése esetén támogatta a 2023. évi atlétikai világbajnokság budapesti megrendezését. A feltételeket a kormány kormányhatározatban erősítette meg. Ezen feltételek között szerepelt, hogy „[a] Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy szükségesnek tartja, hogy a 2016/2017. (XII. 22.) számú kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően elinduljon a Budapest Diákváros Program megvalósítása, és ehhez kapcsolódóan elinduljon a jelenleg a lakosság által nem használható, elhanyagolt barnamezős területek revitalizációja, melynek részeként elsődleges cél a diákok számára elhelyezést és szükséges infrastruktúrát biztosító kollégiumi diákváros kialakítása, valamint a környék funkcionális megújítása érdekében új közintézmények létrehozása”. A kormányhatározat egyértelmű tartalommal és területi lehatárolással fogadta el a Budapesti Diákváros Programot. Ehhez képest jelentette be a kormány egyik minisztere ez év elején, hogy a területen magyar közpénzből egy kínai elitegyetem campusa épülne meg. Az ezt követő kaotikus kormányzati kommunikációban mindenféle, egymásnak ellentmondó térképek kerültek elő, a különböző kormányzati szereplők összevissza beszéltek arról, hogy a Diákvárosnak szánt területet miként csonkolják meg. Az összevissza beszéd után az Orbán-kormány valódi szándékait illetően a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány részére történő vagyonjuttatásról szóló 2021. évi LXXXI. törvény elfogadása teremtett tiszta helyzetet, amivel az eredetileg a Diákvárosnak szánt ingatlanokat az állam ingyenesen a kínai elitegyetemet működtető alapítványnak adja át, hogy azon a magyar adófizetők pénzéből a magyar egyetemisták olcsó lakhatása helyett a kínai elitegyetem campusa épüljön meg.

- teszi hozzá.

Úgy gondolja nyilvánvaló, hogy ez a megállapodás megszegése, ami nem maradhat következmények nélkül.

A helyzet megoldása amúgy pofonegyszerű: Orbán Viktor egymondatos törvényjavaslattal helyezze hatályon kívül a Fudan-törvényt.

- írja, majd hozzáteszi:

Kár ebből valamiféle koalíciós feszültséget generálni, hiszen az előválasztás sem indok a méltatlan cicaharcra. Miként a kormányzás, úgy a városvezetés sem rögtönzés, éppen ezért beszélek erről a lépésről hónapok óta, és készítjük elő a határozati javaslatot hetek óta.

Karácsony szerint minden, a Fővárosi Közgyűlésben ülő pártnak és képviselőnek lehetősége lesz erről kifejteni véleményét, amit azzal indokol, hogy a javaslatáról a Fővárosi Közgyűlés szavaz majd jövő szerdán.

Elég súlyos tévedés azt sugallni, mintha az atlétika vb ügyében Budapestnek ne lenne hatásköre. Nincs vb a főváros jóváhagyása nélkül. Erről beszéltem mintegy másfél évvel ezelőtt Sebastian Coe-val, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökével, neki akkor is jeleztem, hogy Budapest jóváhagyása a kormánnyal való megállapodás betartásán múlik. Sebastian Coe ezt tudomásul vette, és kérte, ha változás van, szóljak neki. Amennyiben tehát a kormány továbbra is el akarja lehetetleníteni a Diákvárost, akkor újra felhívom Sebastian Coe-t.

- olvasható bejegyzésében, majd azzal folytatja:

A stadionról: a Fővárosi Közgyűlés olyan létesítményhez adta hozzájárulását, amely 9 napig alkalmas a vb-re, és legalább 90 évig szolgálja a budapestiek tömegsportját, pihenését A beruházást pont ez a 9 nap drágítja meg, ennek nyilvánvaló haszonélvezője a kivitelező Mészáros Lőrinc. Szerintem nem nagy baj, ha ő ebből most nem szakít annyit. Vagyis ha a kormány nem tágít, akkor a beruházás olcsóbb lesz, és eredeti funkciójának megfelelően fogja szolgálni a budapestieket. A létesítmény továbbra is alkalmas lehet az atlétikai utánpótlás-nevelés céljaira, emellett a majdani Diákváros kiszolgáló sportcentruma és a budapestiek szabadidóközpontja lesz. Nem egy kilencnapos vb, hanem ez szolgálja valójában a magyar sportot, a magyar atlétikát.

Úgy gondolja itt kell megjegyezni, hogy " a közgyűlési döntés a stadionberuházás teljes transzparenciájának kötelmét is tartalmazza, ezt sem tartja be a kormány. Ezt is számon fogjuk kérni."

Miként a megállapodásnak része a budapesti egészségügyi program finanszírozása is, amit szintén nem a megállapodás szerint teljesít a kormány. Ezt is számon fogjuk kérni. És hogy elmaradnak-e más fejlesztések a vb lemondása miatt? Aki ezt feltételezi, az azt gondolja, hogy Magyarországnak olyan kormánya van, amelyiknek fontosabb Mészáros Lőrinc stadionépítése, mint az egészségügy fejlesztése. Ha netán ilyen kormánya lenne Magyarországnak, azt sürgősen el kell zavarni.

Forrás: Facebook

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán