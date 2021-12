A Facebook letiltotta a Fidesz videóját, mert ellopták a Roxette videóját

A Facebook letiltotta a Fidesz kongresszusról készült propagandavideóját, mert a Roxette együttes "Listen to Your Hearth" dala a jogtulajdonos engedélye nélkül hangzott el.

Fotó: Facebook

Mint Hadházy Ákos független parlamenti képviselő írja, a posztnak csak a hűlt helye látszik.

A HírTV monstre 5,5 órás (!) közetítéséből pedig levették a hangsávot azokban a percekben amikor a lopott számot játszották engedély nélkül (az Origo viszont nem cserélte ki az új videóra a közvetítést, ezért azon meg tudom mutatni, hogy milyen zene szól ott, ahol a HíTV "hanghibája" kezdődik. https://m.youtube.com/watch?v=qNAFa8N2DR4&feature=youtu.be)

A kis eredmény is eredmény, végre kis következménye volt egy fideszes lopásnak, mégha "csak" szellemi tulajdon lopásáról volt is szó. De karácsonykor örülünk az egészen kicsi jó híreknek is.

Címlapkép: Facebook