Ahogy korábban mi is megírtuk, Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában, Szerbiában, Horvátországban is reagáltak Orbán Viktor sáljára. Most megszólalt a magyar kormányfő is.

Orbán Viktor hétfőn Facebook-oldalán osztotta meg a videót, amelyen nyakában egy nagy-magyarországos szurkolói sállal köszöntötte Dzsudzsák Balázst.

A román külügyminisztérium szerint ez a „revizionista megnyilvánulás” ellentétben áll azzal a nyíltsággal, amelyet a kétoldalú párbeszéd újraindításakor, akkor tapasztaltak, amikor Bogdan Aurescu Budapesten tárgyalt magyar kollégájával, Szijjártó Péterrel és Orbán Viktorral. A Bogdan Aurescu vezette tárca „határozottan helyteleníti” Orbán Viktor gesztusát, hogy Nagy-Magyarország-térképet ábrázoló sállal jelent meg a magyar és a görög labdarúgó-válogatott mérkőzésén.

Orbán Viktor megszólalt a sálját ért bírálatokról

A kormányfő egy Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy a foci nem politika.

Hozzátette:

Ne lássunk bele olyat, ami nincs. A magyar válogatott minden magyar csapata, bárhol is éljenek!

A kormányfő tehát ismét nyilvánvalóvá tette, politikájának milyen fontos eleme a határon túli magyarok támogatása – teszi hozzá a 24.hu.