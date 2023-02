"Nem gondolta az unió, hogy egy ilyen rendszer, mint Orbáné, kinő Európa közepén" – Az ÉS főszerkesztője Varga Juditnak is keményen nekiment

Az uniónak púp vagyunk a hátán, mert nem gondolták, hogy egy ilyen rendszer, mint Orbáné, kinő Európa közepén – mondta Kovács Zoltán az Élet és Irodalom főszerkesztője a Klikk TV Mélyvíz című műsorában arról, hogy nem elég az uniónak megküzdeni a háború, a bevándorlás nehézségeivel, még arra is koncentrálni kell, hogy odaadják-e a pénzt, amit Orbánék akarnak. A főszerkesztő arról is beszélt, hogy Varga Judit igazságügyi miniszternek illene válaszolni, elmondani, hogy mi a véleménye a Völner-Schadl ügyről, de érdemben még nem szólalt meg és „talán nem véletlen.”

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Most annyi baja van az uniónak, itt van anyakán a háború, a bevándorlás, a magyar ügy is nagyon fontos, de az Európai Unió szempontjából inkább túllépnek ezen és meggondolják, hogy odaadják-e a pénzt, amit Orbánék akarnak. Én is úgy látom, hogy ez most nehezebben fog menni.