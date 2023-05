Orbán Viktor szerint mindannyian támadás alatt állunk, a biológiai fegyvert liberális laboratóriumban fejlesztették ki

A miniszterelnök azt mondja, hogy ez egy nemzetfelemésztő vírus, ami a nemzeteket szétporlasztja.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor egészen sajátos beszédet mondott a csütörtökön kezdődő két napos CPAC Hungary konferencián.

"Amikor a mai alkalomra készültem, visszaemlékeztem, hogyan jutottunk el idáig. Hogyan kerültek a magyarok egy ilyen előkelő klubba. Nem vagyunk hatalmasok, félelmetesek, nincs nagy hadseregünk. Kit érdeklünk? Ma mégis itt vagyunk mindannyian. Ennek egyetlen oka lehet. Van egy dolog, ami a mi hazánkat fontos tényezővé teszi. Magyaroroszág egy inkubátor, ahol a jövő konzervatív politikáját kikísérletezik"

– kezdte beszédében Orbán Viktor.

Orbán azt is elmondta, hogy a magyar siker világhírnevét Soros Györgynek köszönhetjük.

A miniszterelnök szerint, „ha Soros nem támadja meg Magyarországot, nem hirdeti meg a programját, akkor soha nem kerültünk volna világsajtó címoldalára.”

Orbán elmondta, hogy mi magyarok nem támadunk, hanem védekezünk a globalista progresszív elittel szemben.

"De nemcsak Magyarországot támadtak meg, hanem a szabad világ minden szegletét. Mindannyian támadás alatt állunk. A támadás nem gazdasági természetű, egy biológiai fegyverrel van dolgunk. Ezt a progresszív liberális laboratóriumokban fejlesztették. Ez egy nemzetfelemésztő vírus, ami a nemzeteket szétporlasztja"

- tette hozzá a miniszterelnök.

A miniszterelnök szerint nem kell tovább keresni a progresszív vírus ellenszerét, itt van Magyarországon.

Szabadon vihet, bárhol működik. Csak választás előtt fel kell írni a zászlóra:

no migration, no gender, no war!

Orbán beszédét azzal zárta, hogy kétféle képpen lehet egy várost elfoglalni: vagy elfoglalják a várost falait, vagy a város szentélyeit. A miniszterelnök úgy látja, a modern demokrácia két fellegvára, Washington és Brüsszel még mindig a liberálisok kezében van, így ezeken a helyeken át kell majd venni az irányítást a jövőben.