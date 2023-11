Csák János még egyet rúgott L. Simon Lászlóba: "Kiváló értelmiségi és borász, de alkalmatlan vezető"

Ahogy korábban mi is megírtuk, hétfőn délelőtt kirúgták L. Simon Lászlót a Nemzeti Múzeum éléről. Az eltávolítást elrendelő Csák János döntésének hátterében Dúró Dóra bejelentése és egy meleg idősotthont ábrázoló fotó áll. A Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója nem tudta betartatni a törvényt, ezért kellett kirúgni – magyarázta hétfőn az L. Simon Lászlót menesztő döntését a parlamentben Csák János kulturális és innovációs miniszter.

A törvények betartása egy ország alapja. Mi lenne, ha az atomerőmű igazgatója vagy a hadsereg egy főtisztje válogat a törvények között, hogy mit tart be vagy mit nem? Minden állami vezetőnek be kell tartani a törvényeket

– ezzel indokolta a parlamentben Csák János kulturális és innovációs miniszter, hogy hétfőn kirúgta L. Simon Lászlót a Magyar Nemzeti Múzeum éléről. Hozzátette: az Orbán-kormány a „szabadság kormánya” egyébként, de neki döntést kellett hoznia, mert

A tárcavezető ezt az MSZP-s Hiller Istvánnak a parlamentben elhangzott azonnali kérdésére válaszolva mondta, miután a volt kultuszminiszter arról érdeklődött: Miért rúgta ki a Nemzeti Múzeum főigazgatóját? Hiller megjegyezte egyébként, hogy „amikor én voltam miniszter, nem akartam megmondani senkinek, hogy mit gondoljon”.

L. Simon László beszél a Magyar Nemzeti Múzeumban 2023. október 20-án. MTI/Bruzák Noémi

Kiderült, mennyire váratlanul érte L. Simon Lászlót a hír, hogy kirúgták

Zsuppán András, a Válasz Online újságírója épp L. Simon László közelében volt, amikor kiderült, hogy már nem a korábbi fideszes képviselő a múzeum igazgatója. A Facebookon az újságíró így idézte fel a történteket, és azt, hogy mit tapasztalt maga körül.

Újságíróként az első beszélgetést moderáltam – múzeumok és fenntarthatóság –, amelyben L. Simon is részt vett volna. Éppen kezdtük a beszélgetést fél 11 körül, amikor a szervező kolléga odasúgta, hogy a főigazgató nem tud részt venni a beszélgetésben. L. Simon elhagyta a termet, öt perccel később Závogyán Magdolna is csendben távozott. A pódiumra a főigazgató-helyettes ült fel, de nemsokára ő is kiment.