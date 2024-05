Karácsony kikérte magának és vaskos hazugságnak tartja Magyar Péter állításait

Kikérte magának és egyenesen vaskos hazugságnak tartja Karácsony Gergely Magyar Péter azon kijelentését, hogy a Lánchíd felújítása hosszú évekbe telt és a tervezett összeg sokszorosába került.

Vasárnap az ATV Heti Napló vendége volt Magyar Péter – írja az atv.hu. A műsorban szó esett a főpolgármester-jelöltekről, Budapestről és a Lánchídról is. Magyar elmondta: nem tud jó szívvel senkit sem támogatni, és arra számít, hogy Szentkirályi Alexandrát visszaléptetik Vitézy Dávid javára.

Karácsony Gergely nekiment Magyar Péternek/Fotó: MTI/Lakatos Péter

Szerinte egy gyalogoshidat kellene építeni a Dunára, amiről úgy véli, nem akkora projekt: Széchenyi idejében másfél év alatt építették meg a Lánchidat, most meg 4,5 évig tartott a felújítása.

- szögezte le.

Erre reagált Karácsony Gergely főpolgármester is, aki a Facebookon azt írta:

„ideje volt már, hogy Magyar Péter mondjon valamit Budapestről, ha már egyedüliként a fővárosban állított listát a pártja. Tartozott ezzel a budapestieknek… a haszontalan mondatoknak is van hasznuk: kiderül belőlük, hogy a Tisza fővárosi indulása nettó pártépítés, semmi köze Budapest valóságához, valós problémáihoz”.

Szerinte vaskos politikai hazugság, hogy a híd felújítása hosszú évekbe és a tervezett összeg sokszorosába került.

– véli Karácsony.

„És persze tök jó lenne egy gyaloghíd a Dunán, de aki csak egy kicsit is ismeri a klíma- és a lakhatási válságban szenvedő Budapest valódi problémáit, az tudja, hogy ez az ötlet nincs az első megoldandó ezer ügy között. Tiszta szerencse, hogy ezeket a tévedéseket és félreértéseket is lesz alkalmunk megvitatni már most vasárnap, a fővárosi listavezetők vitáján, én biztosan ott leszek"