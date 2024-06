LMP-s honatya: „ködös, hogy milyen módon alakult ki az a helyzet, hogy Vitézy Dávid az LMP jelöltje… támogatására szólított fel a Fidesz is”

Keresztes László Lóránt volt LMP-s társelnök nem érti, hogy lett Vitézy Dávid az ő főpolgármester-jelöltjük. Az meg végképp kiverte nála a biztosítékot, hogy jöhetett létre az a helyzet: Vitézy Dávid támogatására szólított fel a Fidesz?

Keresztes Lóránt az RTL-nek arra a kérdésére, hogy kínos-e, hogy a Fidesz beállt a főpolgármester-jelöltjük mögé. Keresztes ezen kiakadt:

Vitézy Dávid LMP-s főpolgármester-jelöltségén kiakadt egy LMP-s honatya/Fotó: MTI/Balogh Zoltán

„Vitézy Dávid jó szakember, de számomra is ködös, hogy milyen módon alakult ki az a helyzet, hogy Vitézy Dávid az LMP jelöltje lett. Aztán hogy alakult ki az a helyzet, hogy Vitézy Dávid támogatására szólított fel a Fidesz is? Én magam is választ várok ezekre a kérdésekre.”