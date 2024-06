Vitézy Dávid: felszólítom Karácsony Gergelyt kérjen bocsánatot – Büntetőfeljelentést is tesz a főpolgármester-jelölt – Ezen nagyon kiakadt

Vitézy Dávid feljelenti Karácsony Gergelyt, amiért a pénteki kampányzáró rendezvény éjszakáján matricával ragasztotta le a főpolgármester-jelölt plakátját. Vitézy Dávid bocsánatkérést is vár egyben a főpolgármestertől.

Mint arról a propeller.hu is beszámolt: Karácsony Gergely és hívei a pénteki kampányzáró rendezvény éjszakáján matricákkal leragasztották Vitézy Dávid plakátjait. A műveletről készült videót Karácsony Gergely Facebook-oldalára föl is tette. Vitézy Dávid ezt nem hagyja szó nélkül: feljelentést tesz – szúrta ki az atv.hu.

Vitézy Dávid felejenti Karácsony Gergelyt, amiért megrongálta a választási plakátját/Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Vitézy Dávid Facebook-oldalán ezt írta:

„A főpolgármester ma büszkén posztolta ki a saját Facebook-oldalára, hogy választási csalást követ el, amikor felülragasztja az egyik plakátomat. Ezzel egyidejűleg ma ellepték a fővárost olyan impresszum nélküli plakátok, melyek velem kapcsolatban hazugságokat terjesztenek. Nem nehéz kitalálni, hogy ki a forrás: Karácsony Gergely és a Demokratikus Koalíció – ezt bizonyítani is tudjuk.”

- szögezte le, majd így folytatta:

„Ha már Budapest köztársaság, akkor vegyük is komolyan: ezért a mai napon bejelentést tettem a választási bizottságnál, és büntetőfeljelentést tettem. Ami ennél is fontosabb: felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy fejezze be a folyamatos jogsértést, és kérjen bocsánatot.”