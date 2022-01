Orosz állami híroldal : Orbánék visszautasítják a NATO-erősítést

Magyarországnak nincs szüksége NATO-erősítésre az ukrajnai patthelyzet közepette” – ez a főcím virít az RT orosz állami híroldal borítóján – szúrta ki a Telex.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Az RT Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter csütörtöki szavaira utal cikkében, amikor Benkő azt mondta, hogy Magyarország elsődleges katonai célkitűzései között szerepelt az, hogy „olyan nemzeti haderőt hozzunk létre, olyan nemzeti képességeket alakítsunk ki, hogy ne kelljen ilyen helyzetekben más, külföldi erőkre, csapatokra hagyatkozni”.

„És mi ezen az úton haladunk, úgyhogy most, a jelenlegi helyzetben, ahol most tartunk, azt kell mondanom, hogy több más országgal szemben mi nem tartjuk helyénvalónak és nem is igényeljük azt, hogy ide NATO-megerősítőerők kerüljenek telepítésre, mi ezt a feladatot el tudjuk látni”