Megerőszakolják és megölik az ukrán nőket az orosz katonák

Brutális részletek derültek ki.

Az orosz katonák által megerőszakolt ukrán nőkről az utóbbi időben többször is írt a nemzetközi és hazai sajtó egyaránt, most azonban a BBC riporterei egy feltáró cikkben első kézből származó tanúvallomásokkal és bizonyítékokkal támasztották alá, hogy az ukrán területeket megszálló orosz katonák valóban elkövettek sorozatos nemi erőszakot számos ukrán nőn.

A BBC-nek több Kijev mellett élő asszony is nyilatkozott az átélt borzalmakról. Egyikük elmondta, hogy március 7-én otthon tartózkodott a férjével, amikor egy katona rontott rájuk. A nőre fegyvert fogtak és elvitte egy közeli házba. A katona ráparancsolt a nőre, hogy vegye le a ruháját, különben lelövi, majd brutálisan megerőszakolta.

A BBC riporterei egy másik hátborzongató történetre is fényt derítettek. Egy másik nőt a szomszédok állítása szerint ugyanaz a férfi erőszakolt és gyilkolt meg, mint aki az előző rémtettet is elkövette. Az áldozatot elhurcolták otthonából, és egy közeli, üres házban tartották fogva. Miután megerőszakolták, elvágták a torkát, és elvérzett. A BBC cikkében megemlítik, hogy a hálószobában található matracot még az ő látogatásukkor is vérfoltok fedték be. A nőt a ház kertjében temették el. Egy nappal a BBC riportereinek látogatása után a rendőrség exhumálta a holttestet, amire meztelenül, hosszú vágásokkal a nyakán bukkantak.

Az ukrán emberi jogi ombudsman, Ljudmjla Deniszova szerint ugyanis sajnos egyre több ilyen esetet dokumentálnak az országban. Mint mondta, körülbelül huszonöt 14 és 24 év közötti lányt és nőt erőszakoltak meg egy bukai ház pincéjében, akik közül most kilencen terhesek.