Orbán Viktor gratutált Geert Wilders pártvezetőnek a holland választásokon aratott győzelméhez

Orbán Viktor miniszterelnök gratulált Geert Wilders jobboldali pártvezetőnek a Hollandiában szerdán tartott előrehozott parlamenti választáson aratott győzelméhez.



Fotó: Facebook / Orbán Viktor

- derült ki az urnazárásokat követő exit poll felmérésekből.

A szavazóhelyiségekből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint a Wilders vezette migrációellenes Szabadságpárt lehet a holland parlament alsóházának legnagyobb pártja. A jobboldali párt a 150 képviselői helyből 35-öt szerezhet meg, ami több mint kétszerese a jelenlegi 18 mandátumának.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a Frans Timmersmans korábbi uniós biztos által vezetett pártszövetség, a Zöldek és a Munkáspárt formációja a második helyen végzett 26 mandátummal, ami 9 képviselői székkel több, mint a két párt jelenlegi összlétszáma.

Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök pártja, a Szabaddemokrata Néppárt (VVD) mandátuma azonban valószínűsíthetően 34-ről 23-ra csökken.

Pieter Omtzigt kereszténydemokrata politikus frissen alakult pártja, az Új Társadalmi Szerződés (NSC) körülbelül 20 mandátumot kaphat a holland parlament alsóházában.

Geert Wilders az exit poll eredményeinek közzététele után úgy nyilatkozott, hogy "visszaadja Hollandiát a hollandoknak". "Meg kell találnunk a módját annak, hogy megfeleljünk szavazóink reményeinek, és visszahelyezzük a hollandokat az első helyre. Itt az ideje, hogy a pártok megállapodásokat keressenek, minket nem lehet már figyelmen kívül hagyni" – jelentette ki.

A hollandiai szavazóhelyiségek este 9 órakor zártak, bár a hollandiai Karib-szigeteken még öt órán át folytatódik a szavazás, és a külföldön élők által postán küldött szavazatokat még napokig számolják.

Orbán Viktor az X közösségi portálon (korábban Twitter) angol nyelvű bejegyzésében azt írta:

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J