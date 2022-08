Lemondta a fellépését Tóth Gabi, nem lesz ott a Városligeti Mentőnapon – videó

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán jelentette be Tóth Gabi, hogy le kell mondania koncertjét.



Fotó: TV2

Az énekesnő a videóban kiemelte, annak ellenére, hogy nagyon készültek, sajnos nem tud részt venni az eseményen, mert nagyon megfázott és a hangszálai "nem úgy viselkednek, ahogy kell".

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Vastag Csaba is koncertet ad, az érdeklődők még Gabi férjével, Krausz Gáborral is találkozhatnak.

Mint mondta, mindenképpen érdemes ma ellátogatni a Városligetbe, mert a mentőszolgálat munkatársai ingyenes újraélesztés-oktatásban részesítik az érdeklődőket.