Tóth Gabi párjával, Papp Máté Bencével és annak szüleivel szerepel egy címlapon.

Csütörtökön jelenik meg a Story magazin legújabb száma, melynek címlapján Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence, valamint a férfi szülei vannak. Mind a négyen nyilatkoztak is a lapnak. Tóth Gabi és kedvese, Papp Máté Bence arról is mesélt, hogy Gabira hogyan tekintettek a táncos szülei.

Tóth Gabi a lapnak kijelentette, hogy nem volt titokban találkozgatás Mátéval.

Az erdélyi turnén kezdtünk el ismerkedni Mátéval. Utána kerülhettünk volna egy valódi ismerkedési fázisba, de akkor már mindenhol megjelent, hogy együtt vagyunk

– mesélte Gabi a lapnak.

Akkor már dolgoztunk együtt, és az hamar kiderült, hogy egy hullámhosszon vagyunk: azonos az értékrendünk, az érdeklődési körünk, hasonlóan gondolkozunk, ugyanúgy látjuk a dolgokat az életben. Olyan típusú ember, akivel nagyon mély bölcselkedésekbe tudok belemenni. Egy nagyon jó beszélgetőtársi viszonynak indult ez az egész. Erdélyben azon kaptunk magunkat, hogy éjszakákat beszélgetünk át, zenéket mutogatunk egymásnak, és megosztottuk egymással az életünk történetét: ki min ment keresztül. De nyilván ez egy nagyon fura helyzet volt, mert az emberben akkor tud egy ilyen elindulni, ha nincsenek jól a dolgai, ha nem boldog. Ez akkor az én házasságomban is így volt. Szeretném tisztázni, hogy itt nem egészen úgy történtek a dolgok, mint ahogy azt leírták. Amikor kiderült számukra Mátéval, hogy ez több mint barátság, akkor mindenki tisztázta a dolgait. Tiszteltük annyira az előző párjainkat, hogy rögtön lezártuk. Nem volt hazudozás, nem volt hónapokig titokban találkozgatás

Gabi és Máté, bár kaptak hideget-meleget a kapcsolatuk miatt, és sokszor úgy érezték, van egy szint, amit már átléptek a kritikusok, kitartottak egymás mellett. Az énekesnőt A Fricska Táncegyüttes tagja a szüleinek is bemutatta, akik egyből befogadták és megkedvelték őt, így új családra talált bennük.

Mindketten művészek vagyunk, így sokkal mélyebben és magasabban tudunk megélni dolgokat. Máté viszont stabil és erős társ volt a legnehezebb időszakban is. Biztos vagyok benne, hogy sokan elfutottak volna, és azt mondják: ’Ne haragudj, nekem ez a balhé nem kell’, ő ezt nem veszi a nyakába, pláne még egy gyerekkel. De minden batyummal együtt vállalt engem, és utána ezekkel a nehézségekkel együtt vállalt fel a családja előtt is. Máté szülei pedig hatalmas nyitottsággal fogadtak, és amikor mindenki ellenem volt, akkor ők lettek a menedékem. Náluk biztonságra leltem. Az első pillanattól kezdve óriási szeretettel fogadtak. Ha ők nem lettek volna, biztos vagyok benne, hogy sokkal nehezebben vészelem át ezt az időszakot

- fejtette ki a kapcsolatukról Gabi, megemlítve, hogy már rögtön az elején a mélyvízben találták magukat, hiszen nem gondolták, hogy ennyi negatív véleménnyel kell majd szembenézniük. A táncos azonban nem ijedt meg a kihívástól, büszke volt Gabira, amiért ennyire kitartóan viselkedett.

Máté nagyon büszke is Gabira.

Ilyenkor nekem mindig eszembe jut, hogy más nem nagyon tudta volna túlélni azt, amit ő. Lehet, hogy bennem is volt egy ilyen erő, de ami benne volt, az sokkal nagyobb. Szóval én arra gondoltam: mit foglalkozzak a saját problémáimmal, hiszen amikor belegondolok Gabi helyzetébe, az én gondjaim eltörpülnek. Neki olyan fájdalmakkal, annyi rosszindulattal, sértéssel kellett szembenéznie, hogy ahhoz képest a saját helyzetemet már szerencsésnek láttam. Édesanyám mindig arra tanított, hogy az érzelmi gazdagságra törekedjünk. Szívtam magamba annyi szeretetet otthon, hogy megkockáztatom: jöjjön bármi az életben, tudom, merre kell tartani ahhoz, hogy bármilyen helyzetből fel tudjak állni, és tovább tudjak lépni. A szüleim sem ijedtek meg soha egyetlen egy kihívástól sem, és ezt a gondolkodást adták át nekem is

- meséli a táncos.

Gabi hozzátette, Máté számára az igaz.

2015-ben, amikor visszataláltam a népzenéhez, az önazonosság felé vezető útra léptem. Sok ember nem értette, hogy ez a ’szteroidos pulyka’, aki összevissza rohangál a ’hidrogénezett csirke’ fejével, és rockernek mondja magát, most mi a fenét magyarkodik. Viszont nekem a népzene volt, ami segített megtalálni az önazonosságot, és abban is segített, hogy tisztábban lássam a párkapcsolataimat és a baráti kapcsolataimat is. Nem arról volt szó, hogy mindenáron akarok egy új szerelmet. Egy közös lélegzésre vágytam, egy ikerlángra, aki velem ég, aki a társam lesz a nehézségek között is. Máté az az ember, akivel a legönazonosabb időszakomban találkoztam.

Máté szülei, Anikó és Imre is néptáncosok, akik táncok gyűjtésével is foglalkoznak és megannyi dolgot tesznek a népi kultúráért. Most pedig először beszéltek arról, hogy fogadták az előadót, amikor a fiuk bemutatta.

Emlékszem, amikor Máté hazajött Erdélyből, elmondta, hogy szakított a barátnőjével, mert megismerkedett Gabival. Mi természetesnek vettünk mindent. Nem rágódtunk rajta. Amikor bemutatta nekünk Gabit, rögtön éreztük rajta a természetességet, a kedvességet. Nem volt kérdés, hogy összeillenek. Fel sem merült bennünk, hogy ne fogadnánk be. Rögtön azt mondtuk: egy család vagyunk, és ha bármilyen támadás jön, azonnal összefogunk. Ha az embernek van egy szilárd értékrendje, akkor nem kell félteni, akkor nem tévelyedik el. Tudtuk, hogy ha ők egymásra találtak, mi mellettük állunk, nem érdekel bennünket, hogy ki mit gondol

- szögezte le Máté édesanyja.

Gabi úgy érzi, megerősítette a nehéz időszakban, hogy egy pillanatra sem gondolta úgy, Máté szülei aggódnának a gyerekük választása miatt. Mint mondta, rögtön befogadták, és minimálisan sem kételkedtek benne. Hálás azért, hogy Máténak olyan értékrendet adtak át, ami miatt tudták: megbirkózik a helyzettel. Ez pedig a párt is felvértezte a sok bántás ellen. A profi táncos édesapja így reagált szerelmükre:

Az embernek a gyerekeivel való kapcsolatában vannak dolgok, ahol mi hozzuk meg a döntéseket, aztán eljön az az idő, amikor már nem mi hozzuk meg a döntést, hanem bíznunk kell a fiunkban. Nekem az volt a véleményem, hogy ez Máté és Gabi döntése. Aztán persze jöttek az öregasszonyok, akik kérdezgették tőlem: ’Az a maga fia?’ Mondtam, hogy igen, az enyém, és ennyiben hagytam a dolgot. A negatív megnyilvánulásokról azt gondoltam: a kutyák csaholnak, a karaván halad. Nem szabad belemenni a harcba, mert az csak olajat önt a tűzre, ha nem foglalkozol velük, akkor pedig elfáradnak. Ilyen helyzetekben nekünk azokra kell koncentrálni, akik meghallgatnak, velünk vannak és támogatnak, nem azokkal, akik rólunk pletykálnak

- fejtette ki a Story magazinnak Imre. Az énekesnő bevallotta, sokszor voltak mélypontjai, sokszor érezte azt, hogy nem bírja el.

Tele voltam szorongással. (...) De Anikótól és Imrétől mindig támogatást kaptam, olyan empátiával álltak hozzám, hogy egy idő után azt vettem észre, hogy nevetünk, énekelünk, táncolunk együtt, humorral szállunk szembe a nehézségekkel is- áradozott az após és anyós jelöltjéről Gabi.