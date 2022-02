Süli a Schadl-ügyről: "Van nekem sok dolgom, amiről nem számolok be, azért vagyok felelős miniszter"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Gulyás Gergely nem tudott arról, hogy Miniszterelnökségen házkutatás volt, amit azzal indokolt, hogy bár az érintett részleg formálisan a Miniszterelnökséghez tartozik, valójában Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alatt áll.



Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Süli János, paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter a 444.hu-nak azt nyilatkozta, semmiről sem egyeztetett Schadl Györggyel.

Korábban az RTL.hu számolt be arról, hogy november 25-én a Völner–Schadl korrupciós üggyel összefüggésben három minisztériumban tartott házkutatást a Központi Nyomozó Főügyészség.

A hatóság emberei a Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar azóta letartóztatott elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium akkori államtitkára telefonon beszéltek egymással.

Az ügyészek végül egy támogatási listát vittek el Miniszterelnökség Bihari János utcai épületéből, ahol Süli hivatala is található – írja a 24.hu.

A házkutatás vége előtt tíz perccel megjelent a tárca nélküli miniszter is, és vele is ismertették a házkutatás okát. A 444-nek most Süli azt mondta, hogy nem igazán házkutatás volt, hanem iratokat kerestek és azért nem beszélt róla, mert titoktartási nyilatkozatot írt alá. Völner Pállal napi szinten találkozott, de – állítja – erről az ügyről sosem beszéltek.