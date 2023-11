Újabb fideszes mutyit lepleztek le: Alkalmanként 1.2 millióért tartották az egynapos tanfolyamokat.

A lombkoronátlan sétány falujában, Nyírmártonfalván Híd A Digitalizácóba Eu-s projektet valósított meg egy hajdúböszörményi fideszes képviselő "Keleti Főcsatorna" nevű egyesülete – írja Facebook oldalak Hadházy Ákos.



Kép: Facebook

9.8 millió sikerült négy településen településenként kettő számítógépes továbbképzést tartani.

Azaz alkalmanként 1.2 millióért tartották az egynapos tanfolyamokat. De Nyírmártonfalván különösen beköszöntött a Digitális Kánaán, mert a református egyházközség is nyert 5 milliót a "Digitális jólét megteremtésének elősegítése Nyírmártonfalván" nevű projektjére, ami kb ugyanazt vállalta, mint a böszörményi képviselő álcivil egyesülete.

- írja a politikus.

Hogy ezek mennyire komolyak lehettek és mire számolták el a pénzeket, arról sokat elmond az egyesület honlapja , de mindenekelőtt érdemes a projekt hivatalos leírását elolvasni.

Ezt mis is változtatás nélkül közöljük:

"Egyesületünk a tervezett programok tekintetében Bagamér (2540 fő), Nyírmártonfalva (2034 fő), Mikepércs (3520 fő) és Kismarja (1254 fő) településeket kívánja bevonni a programba, mégpedig oly módon, hogy minden településen két-két alkalommal tartjuk meg a programot.

Mindegyik település 5000 fő alatti és nagyon sok hátrányos és halmozottan hátrányos ember él ezeken a településeken. Helyzetüknél fogva nehezen vagy egyáltalán nem tudják kezelni még szinte alapszinten sem a mai IT és digitális eszközöket.

Mivel kis lélekszámú településekről van szó így nagyon nehéz számukra bármilyen olyan programot indítani amely nagy mértékben elősegítheti a felzárkóztatásukat. Jelen projekt teljes mértékben alkalmas viszont arra, hogy esélyt adjunk az itt élő embereknek és ezáltal egy szebb jövőkép kialakítását tesszük lehetővé számukra. Ezeknél az embereknél mivel a digitális készség még alapszinten sincs meg így a nemzetgazdaságban a foglalkoztatás korlátjaként jelenik meg és társadalmilag is komoly ellentéteket generál és szociális ellentéteket szül.

Mivel elég nagy a munkanélküliség aránya ezeken a településeken így mindenképpen hasznosak lehetnek a tervezett előadások, amely lehetőséget kínálnak a digitális infrastruktúra kihasználtságára, ezáltal növelhetjük a munkába való vissza illeszkedést. A digitális eszközök használatából kimaradó, digitális készségekkel nem rendelkező társadalmi rétegek különbségeit mindig csökkenteni szükséges.

A tervezett fejlesztésnek köszönhetően azt tervezzük, hogy mind a négy településen két-két alkalommal egész napos programot szervezünk, ez összesen nyolc alkalom, ahol szakképzett előadó tartaná meg a programokat. Eddig is sikeresen működtünk együtt már az előző pályázatunknak köszönhetően Gellén Lajos al, aki a helyi internet szolgáltató cég ügyvezetője, éppen ezért első kézből hitelesen tudjuk az előadásokat megtartani.

Mindenképpen egy sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött az előző digitális jólét programnak köszönhetően és mivel nagy volt a sikere ezért szeretnénk tovább folytatni és ismét pályázni csak most új településeket vonnánk be, hogy minél szélesebb körben tudjuk hirdetni ezt a programot. Sikerünk titka, hogy jól szervezett programokkal és szakemberekkel dolgozunk együtt ezáltal olyan helyekre is el tudjuk vinni a digitalizáció varázslatos világát, ahol eddig álmodni sem mertek róla.

Mindenképpen elmondható, hogy ezáltal nőhet a pozitív életkép kialakítása és egy reményteli jövőkép biztosítása. Célcsoportunk elsősorban az 5000 fő alatti településeken élők ( Bagamér 2540 fő, Nyírmártonfalva 2034 fő, Mikepércs 3520 fő, Kismarja 1254 fő). Előzetes felmérés történt a települések vezetőivel, így bizonyossá vált, hogy nagyon sok 45 év feletti hátrányos helyzetű embert tudunk elérni a programunkkal.

Digitálisan alulképzett emberekről van szó így mindenképpen pozitív hatást gyakorol a program, amennyiben megvalósul. A tervezett programunk célja, hogy azokat a hátrányos és halmozottan hátrányos 45 év feletti embereknek segítsünk az informatika legalább alapszintű elsajátítását, akiknek nincs más esélyük a digitalizációhoz való felzárkózásra. Célunk, hogy könnyítsük az ügyintézésüket elektronikus módon.

Egyesületünk 2019 március hónapban vett fel 1 fő alkalmazottat mert szükségessé vált a sok teendő és program megvalósításához, már nem elegendő csak Önkéntesekkel megoldani a ránk háruló feladatokat. A költségvetés a piaci árnak való megfelelés alapján dolgoztuk ki, a projekt keretén belül mindenképpen fontosnak tartottuk a jól átgondolt költségvetést.

A Projektmenedzsment alkalmazása, szakmailag felkészült, tapasztalt emberekből áll, de jelen projekt esetében elsősorban az irodabérletet kell megoldanunk, hiszen az egyeztetések miatt mindenképpen szükségessé vált, hogy megfelelő környezetben és kellő helyen tudjuk a programhoz szükséges előkészületeket lebonyolítani, mely a projekt sikerének érdekében elengedhetetlen. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása szintén a projekt sikerét szolgálja.

Az eszközbeszerzés során olyan IT eszközök beszerzése melyek a projekt sikerességét garantálják, számítógép konfiguráció, paindrev-ok, Apple iPhone az okostelefonok használhatóságának bemutatását, tabletek beszerzése a programban résztvevők közötti kisorsolás, ez mind a szakmai megvalósítók munkáját segíti, mindemellett a programban résztvevők gyakorlati úton ismerkedhetnek az IT eszközökkel.

Bérleti díjak a rendezvények megvalósításához szükséges bérleti díj ahol a program megrendezésre kerül, mindenképp fontos elem hiszen a programok megtartására a helyszínt kell biztosítani a célcsoportnak. A Catering költség szintén megalapozott, a közel egész napos programok által szükséges reggeli ebédet biztosítanunk illetve uzsonnát, kávét, üdítőt, pogácsát.

A szakmai rendezvények, programok lebonyolítása a pályázat legfontosabb eleme hiszen az egész projekt sikerességét adja, célcsoport részére minél színvonalasabb rendezvények megtartása, gyakorlati bemutatók, illetve prezentációk előadása.

Ma este pedig arról számolt be, hogy a 444 újságírója észrevette, hogy furcsamód valakik eltávolították a Híd a digitalizációba című projekt dokumentumait a “Keleti Főcsatorna Egyesület” honlapjáról…

Vajon miért??

- tette fel a kérdést.