Kiderült, ki Marics Peti volt barátnőjének új kedvese.

Ahogy az Origo.hu megírta, Kovács Gyopár és Marics soha nem vállalták hivatalosan, hogy egy párt alkotnának, ám a hírportál szerint rengeteg jele volt annak, hogy már rég túl vannak a barátságon. Érdekesség, hogy a róluk felröppenő pletykákat soha nem cáfolták meg, miközben igen gyakran jelentkeztek be ugyanarról a helyszínről. A fiatal, csinos színésznőnek is egyre nagyobb a követőtábora, így rá is fokozott figyelem jut, csak úgy, mint Marics Petire.

Egyes feltételezések szerint a románc azért nem tartott túl sokáig, mert a Valmar énekese közvetlenül azután jött vele össze, hogy szakítottak Tóth Andival, vagyis még nem volt túl a vele való szakításon, amikor Gyopárral megismerkedtek.

A színésznő azonban már túl van ezen a kis bukkanón, ugyanis már egy másik zenésszel ápol közeli kapcsolatot. Ezt a páros férfi tagja, Mehringer Marci leplezte le a közösségi oldalán: nemrég osztott meg kettejükről egy közös képet, ami alatt többen is gratuláltak az új sztárpárnak, még Kárpáti Rebeka is kommentelt egy szív hangulatjellel a fotó láttán.

