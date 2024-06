Orbán Viktor: "Manfred Weber régi ellensége Magyarországnak. Hozzá képest Ursula von der Leyen csak egy ministráns kislány."

Orbán Viktor ma is a Kossuth Rádió – Jó reggelt, Magyarország című műsorában indította a napot.

A magyar miniszterelnök ma reggel is a Kossuth Rádió reggeli műsorában vendégeskedett, ahol több fontos témát is érintettek. Orbán Viktor szót ejtett a leendő NATO-főtitkárral folytatott egyeztetéséről is, szerinte az amerikaiak vezetésével

“Németország statisztálása mellett a nyugati világ le akarja győzni Oroszországot.”

A háborús kérdés kapcsán Orbán Viktor elmondta: "A háborúról nem volt népszavazás, de az uniós választási kampány erről szólt, a magyarok kimondták, nem akarnak részt venni a háborúban" – írja a 24.hu

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

A kormányfő célja az volt, hogy megállapodjon a NATO-főtitkárával és elérje, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete maradjon. A miniszterelnök úgy véli, ezt sikerült is elérni, minden további kérdést pedig Brüsszellel kell megvitatni, ugyanis szerinte a háborús nyomás nem a katonai szervezetből, hanem az unióból jön.

"Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke egyetlen céllal dolgozik, hogy ártson Magyarországnak" – folytatta Orbán Viktor, szerinte Weber magyarellenes vezető, aki látványosan megbüntette Magyarországot a "migrációs bírsággal", miután a Fidesz megnyerte június 9-én az EP-választást.

Ezzel kapcsolatosan egy friss posztot is közzétett a Facebook-oldalán: "Manfred Weber régi ellensége Magyarországnak. Hozzá képest Ursula von der Leyen csak egy ministráns kislány."