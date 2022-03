141 ország elítélte Ukrajna megtámadását az ENSZ Közgyűlésen

Arról szavaztak az országok az ENSZ szerdai Közgyűlésén, hogy elítéljék-e azt, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát.



Fotó: Pixabay

- írja a Telex.hu.

In historic "Uniting for Peace" session, #UNGA adopts resolution demanding that the Russian Federation immediately cease its use of force against Ukraine and withdraw its military forces. https://t.co/xWc4QO8ruV pic.twitter.com/NZ5xG7Cfu2