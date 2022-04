Így ünneplik a csecsen harcosok Mariupol elpusztítását

Ugyan az orosz katonáknak megtiltották a közösségi média használatát, de valamiért Ramzan Kadirov csecsen harcosain nem kérik számon ezt a tilalmat, és a csecsen hadúr Telegram-csatornája is az orosz propaganda egyik első számú forrásává lépett elő.

Lerombolt lakóépület romjai a délkelet-ukrajnai kikötővárosban, Mariupolban 2022. április 13-án. MTI/AP/Alekszej Alekszandrov

Itt jelent meg csütörtök este egy videó, melyben egyik szövetségese, Adam Delimhanov által vezetett különítmény Mariupol égő házai előtt ünnepli a város „elpusztítására és megtisztítására indított különleges művelet végrehajtását” – írja a Telex.

Russia's "liberation" of Mariupol looks like this, according to Ramzan Kadyrov's Telegram channel pic.twitter.com/3iAhVqPnZJ