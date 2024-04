Mit művelsz, Izrael?! Gyermekek és anyák tízezrei haltak meg a gázai háborúban

Akik még élnek, nem jutnak elég élelemhez, tiszta vízhez. Mosdóhelyiségekből és egészségügyi betétekből is súlyos hiány lépett fel.

Jelentést készített a gázai állapotokról az ENSZ nőjogi szervezete a a UN Women. Kimutatásuk szerint az izraeli hadsereg Hamász ellen indított háborújában meggyilkolt nők száma mostanra átlépte a tízezret.

Fotó: UN Women

Az elsősorban az egészségre, biztonságra és a nők méltósága szempontjából alapvető követelményekre fókuszáló jelentés szerint a történtek következtében legkevesebb 19 ezer palesztin gyermek vált árvává. Több mint egymillió gázai nő és lány nem jut elég élelemhez, nem fér hozzá tiszta vízhez, mosdóhelyiséghez, illetve egészségügyi betéthez. Az embertelen életkörülmények között egy számos betegség kialakulásának vannak kitéve. A sebesült nők számát a jelentés szintén 19 ezerre teszi.

Sima Bahous, az ENSZ nőjogi szervezetének ügyvezető igazgatója azt is közölte, korábban soha nem tapasztalt számban gyilkoltak meg a térségben civileket, az ENSZ munkatársait, a humanitárius segélyszemélyzetet és újságírókat is. Mindezek miatt is követelte, hogy azonnal hajtsák végre az ENSZ Biztonsági Tanácsában – az Egyesült Államok tartózkodása és heves izraeli ellenzés mellett – elfogadott tűzszüneti határozatot, garantálják a segélyszállítmányok biztonságos eljuttatását Gázába, a Hamász engedje szabadon az összes túszt, Izrael pedig vessen véget a térség megszállásának.

A gázai egészségügyi minisztérium közlése szerint a háború kezdete óta legkevesebb 33 ezer embert ölt meg az izraeli hadsereg, akiknek megközelítőleg a kétharmada nő és gyerek.

A térségben humanitárius katasztrófa alakult ki, az egészségügy ellátórendszer gyakorlatilag megsemmisült, a lakosság helyzetét éhezés és járványok súlyosbítják – állítja a írásában a Népszava.

A témához kapcsolódó hír, hogy a Gáza középső részén található Al-Maghazi menekülttáborra mért csapást kedden az izraeli hadsereg. Többen – köztük gyermekek – vesztették életüket a támadásban. A Deir el-Balah városban található al-Aksza kórház sürgősségi osztálya zsúfolásig megtelt sérültekkel, akik közt szintén sok a kiskorú – írja a CNN.

Az amerikai hírcsatorna forrásától, Nihad Owdetallahtól, a tábor egyik lakójától megszerzett videón több áldozat látható a földön szétszóródva, köztük gyerekek is. Emberek tucatjai rohangálnak pánikban, sikoltoznak, és megpróbálják megszámolni és elcipelni a holttesteket.

"Azonnal odamentem, hogy megnézzem, mi történt. Holttesteket találtam a földre dobva. Mindenki sikoltozott. A gyerekek csak csocsóztak, majd mártírhalált haltak"

– mondta Owdetallah, akitől 30-40 méterre történt a detonáció.

Az Al-Jazeera információi szerint a támadásoknak legalább 40 áldozata van.

"Semmi közük a Hamászhoz! Civilek. Könyörüljetek rajtunk! Gyermekeket öltök. Nem harcosokat, olyan gyerekeket, akik békésen játszottak az utcán"

– üzent egy egy férfi az izraeli katonáknak az al-Aksza kórházból, ahol a sürgősségi osztály zsúfolásig megtelt betegekkel, köztük számos gyermekkel. Az épületben családtagok tolonganak szeretteik holttestei között, próbálva azonosítani a halottakat.