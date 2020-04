Gulyás: minden feltétel adott az érettségik biztonságos megtartásához

Minden feltétel adott, hogy május 4-től az érettségi vizsgákat – kizárólag írásban – biztonságos keretek között lebonyolítsák – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.



A miniszter hangsúlyozta: ez nem presztízskérdés, nem is politikai, hanem szakmai kérdés, ezért a kormány felhatalmazást adott Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, hogy minden érintettel tárgyaljon, beleértve a szülői, diákszervezeteket, szakszervezeteket. Ezen szervezetek felelősségére is apellálva, véleményük ismeretében, nyugtassanak meg mindenkit, hogy az ország egy járványhelyzetben is képes az érettségi biztonsági lebonyolítására.

A köznevelési államtitkár – a kormány felhatalmazása alapján – ugyanakkor

szabadon dönthet, ha szükséges, hogy egy vagy két héttel halasszák el a vizsgákat

- jelezte a miniszter.

