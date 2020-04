Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős államtitkára az operatív törzs keddi tájékoztatóján a hétfőn kezdődő írásbeli érettségiről beszélt. Nem történt olyan esemény, ami miatt el kellene tolni a vizsgákat, hétfőn elkezdődnek – mondta az államtitkár. 113 387-en jelentkeztek eredetileg az érettségikre, 26 ezret töröltek közülük, ők később érettségizhetnek. A jelentkezők három százaléka magától lépett vissza.

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs keddi tájékoztatóján bejelentette,

jövő héten megkezdődik az érettségi.

Közölte, hogy a jelentkezők 3 százaléka lépett vissza, így

több mint 84 ezren tesznek érettségi vizsgát.

Visszalépni a vizsga kezdetéig lehet.

Maruzsa Zoltán elmondta, hogy

nem lesz központilag lázmérés.

Hozzátette, aki beteg, az ne menjen el vizsgázni.

Két Cataflam bevételével 37 fok alá vihető láz.

Csak írásbeli vizsgák lesznek, így a személyi kontaktusok a felére csökkennek.

Az érettségik 9 órakor kezdődnek, így nem találkoznak az érettségizők a munkába menőkkel

- mondta Maruzsa. A közlekedési eszközök sűrűbben járnak majd – tette hozzá. Az intézmények előtt a rendőrség részt fog venni az irányításban.

Hozzátette:

Több tízezer maszkot és kesztyűt kapnak a tanárok, és fertőtlenítőt kapnak a vizsgázók.

Folyamatosak lesznek a takarítások az intézményekben – mondta Maruzsa Zoltán. Maximum 10 fő lehet egy teremben, de sok helyen ennél kevesebben lesznek.

A vizsgadolgozatokat csak 24 órával a megírás után kezdik el javítani a biztonság érdekében.

Most a lazább ruhaviselet is megengedett – mondta Maruzsa Zoltán. Ilyen körülmények között biztonságos érettségit lehet tenni – jelentette ki. Maruzsa Zoltán szólt arról is, hogy a külföldön lévő érettségizőket be fogják engedni. Beszámolt arról is, hogy mindenhol megvannak a vizsga lebonyolításához szükséges tanárok.

Forrás: Origo, Index