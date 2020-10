Megszólalt egy szemtanú a KÖKI-nél rendőrökre támadó férfi ügyében

A nyomozó főügyészség elrendelte az elkövető őrizetét. Emberölés előkészületének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit.

Egy fiatal férfi a KÖKI bevásárlóközpontnál lévő buszpályaudvaron a Készenléti Rendőrség kisbuszának takarásából a rendőrök mögé osont, majd a neki háttal álló egyik egyenruhás fegyverét megpróbálta elvenni.

Mint kiderült, a 24 éves férfi a fegyverrel akarta megölni a szolgálati gépkocsinál várakozó rendőröket. A lőfegyverben 14 golyó volt.

„Kiráz a hideg, ha csak eszembe jut. Arra lettem figyelmes, hogy egy fiatal srác meglökte az egyik rendőrt, aki több kollégájával a mikrobusz mellett állt. Abban a pillanatban, ahogy észrevette, hogy valaki hozzáért, szólt a többieknek, majd leteperték a fickót.

A srác az ordította a földön, hogy ne vigyetek be, inkább öljetek meg. Aztán gyorsan betették az autóba és elvitték”

– mondta a szemtanú a Blikknek.

Zsuzsanna azt is elmesélte, hogy azóta sincs nyugalom, kedden egy fiatalember telefonált be a rendőrségre, hogy bombát rejtett el az egyik üzletben. Őt is hamar elkapták.

A nyomozó főügyészség elrendelte az elkövető őrizetét. Emberölés előkészületének bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, aki védőjével együtt panasszal élt a gyanúsítás ellen. A gyanúsított elismerte, hogy meg akarta szerezni a rendőr fegyverét, azt azonban tagadta, hogy meg akarta volna ölni őket.

Cikk- és címlapkép: ugyeszseg.hu

(blikk.hu)