Baranyi-botrány: Az ATV műsorvezetője is beszállt a vitába, cáfolja a polgármestert

Nemrég Jeszenszky is kemény üzent Baranyinak, majd Tóta W. Árpád is megfogalmazta véleményét.

Most Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője egy apró, de fontos részletet árult el arról az incidensről, amely egy hete történt a műsorukban – írja az Index.hu.



Fotó: Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester beszél a Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által meghirdetett tüntetésen az MTVA óbudai székháza előtt 2022. november 4-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Kárász Róbert, az ATV műsorvezetője – aki az egy héttel ezelőtti, botrányba fulladt műsor egyik házigazdája volt – most a Facebookon árult el egy apró mozzanatot, amely kicsit más megvilágításba helyezheti a történet elejét. Kárász Róbert azt írta, hogy

Baranyi Krisztina a műsor előtt találkozott a pesti srácok újságírójával.

A ferencvárosi polgármester a csütörtöki vitán azt mondta: a műsor előtt nem tudta, hogy a Pesti Srácok újságírója fog kérdezni tőle.

Ehhez képest Kárász Róbert most azt írta egy Facebook-kommentben – amelyet a Mandiner mentett le –, hogy

a polgármester asszony találkozott az élő adás előtt Szalai Szilárddal. Simán mondhatta volna, hogy ebben a beszélgetésben nem vesz részt.

