Botrány – Az ellenzék új vezére összeveszett a harcias médiaguruval

Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke sérelmezte, hogy egy médiával foglalkozó portál miként értesült a hétvégi balhéjáról, a lap vezetője erre kiakadt. Szerinte Magyar Péter megpróbálta kihúzni belőlük a forrásaikat, amikor az Ötkert-incidensről kiszivárgó információkról kérdezték, ami a lap vezetőjének álláspontja szerint főbenjáró bűn.

A sajtó belső ügyeivel foglalkozó, elég harcos hangvételű, kormánypártinak még véletlenül sem nevezhető Media1 azt írja: még a hétvégén e-mailben feltett néhány kérdést Magyar Péternek, a Tisza Párt alelnökének, hogy megtudják, igazat tartalmaz-e az a rendőrségi dokumentum, mely szerint Magyar állítólag kétszer is megütött egy férfit az arcán az Ötkert nevű szórakozóhelyen péntek hajnalban, amiért az videofelvételeket készített arról, amint a jobboldali politikus fiatal lányok alá mászott a földön a szórakozóhely közönsége előtt.

Arra is rákérdeztek, mit gondol a politikus arról, hogy a rendőrség vizsgálja, ő dobta-e egy magánszemély telefonját a Dunába.

Magyar a kérdéseink elküldése után néhány perccel „válaszolt”, de annak tartalma már inkább azt bizonyítja, hogy a NER-ből mindössze néhány hónapja távozó újdonsült EP-képviselő valójában nem barátja a sajtószabadságnak, vagy nincs tisztában az európai médiajoggal: levelében megpróbálta kihúzni belőlünk, hogyan jutottunk hozzá a rendőrségi jelentésben szereplő információkhoz

- írja a Média1.

Szalay Dániel, a portál főszerkesztője azt sérelmezi, hogy Magyar csak akkor hozakodott elő az egész történettel, amikor egyrészt a Ripost nevű bulvárportálon már órák óta kint volt egy felvétel arról, hogy a politikust a nyakánál fogva vezették ki a biztonsági őrök, hogy így vessenek véget egy dulakodásnak, másrészt akkor, amikor már egy ideje elérhető volt a Media1 cikke Magyar Péter letörölt Facebook-posztjával kapcsolatban.

Szalay Dániel felháborodott Magyar Péter kérdésén Fotó: Facebook/ Magyar Péter

Media1 kérdéseket küldött a Tisza Párt sajtóirodájának, egyebek mellett ilyeneket: Egy rendőrségi jelentés szerint Magyar Péter bedobhatott a Dunába egy mobiltelefont az Ötkertben történt dulakodás után. Igaz-e ez? Ha nem, mi lett a sértett telefonjával? Ki volt az a férfi, akivel Magyar úr beült egy taxiba a történtek után és a Kútvölgyi útra hajtott? Fogyasztott-e alkoholt vagy egyéb tudatmódosító szert, gyógyszert, kábítószert vagy egyéb anyagot?

Szalay Dániel azt írta: nem kellett sokat várni a „válaszra”. Mindössze négy (!) perccel később személyesen Magyar Péter küldött választ MP aláírással portálnak. A rövid válasz a fenti kérdésekre így hangzik:

„Tisztelt Szerkesztő Úr! Köszönöm a kérdéseket. Nekem is lenne egy. Ön hogyan olvas rendőrségi jelentéseket? Üdvözlettel, MP”

Szalay Dániel erre megjegyzi: Magyar Péter az újságíró forrását megpróbálta megszerezni ami ellentétes az Európai Parlament által elfogadott európai médiaszabadságról szóló rendelettel. A forrásvédelem teszi lehetővé, hogy a sajtó elláthassa ellenőrző funkcióját.

Talán így érthetőbb, hogy Magyar Péter, a Tisza párt alelnöke ma reggel miért írt egy vitriolos posztott a Facebook oldalára, amelyben a magyar sajtót ekézi. Számára ugyanis egyértelművé vált, hogy a média jelentős része is az orbáni hatalomgyár része.

Ma már ott tartunk, hogy magukat oknyomozónak nevező portálok és újságírók is mindenféle forráskritika nélkül veszik át a propaganda szennylapjainak a legképtelenebb hazugságait – jelentette ki Magyar, aki azt is leszögezte: Ha valódi változást szeretnénk elérni, akkor nem csak a korrupt hatalmi elitet kell leváltani, hanem a rendszert kiszolgáló, annak fenntartásában érdekelt média elitet is.

Csak úgy érhetünk el valós eredményeket, ha közvetlenül tudunk egymással kommunikálni, ha nem a média által felépített buborékban próbálunk evickélni, hanem nyíltan kimondjuk a valóságot és azt minél több emberhez eljuttatjuk

- fogalmazott Magyar Péter.

Magyar Péter szerint a magyar médiát is meg kell változtatni Fotó: Facebook/Magyar Péter