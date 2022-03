Breaking! Európa egyik legnagyobb atomerőművének reaktor blokkját találat érte és lángol (cikkünk folyamatosan frissül)

A lakosság saját testével állt sorfalat a közelgő orosz seregnek, akik információk szerint mégis sikeresen áttörtek rajtuk.

Több mint egy órája heves harcok dúlnak a zaporizzsjai atomerőműnél Dmitrij Orlov, az erőmű mellett lévő Enerhodar város polgármesteres szerint.

- mondta a politikus.

Több Twitteres forrás szerint az atomerőművet találat érte, egy része lángol.

all hell breaks loose next to europe's largest nuclear plant in enerhodar in southern ukraine. nuclear annihilation is much closer than you think guys #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/vcedGqG3nI